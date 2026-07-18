Chivas vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡LOS DIABLOS ROJOS LE PEGAN AL REBAÑO SAGRADO 👹👹👹!



Con goles de Alexis Vega y Jesús Gallardo, el Toluca venció 2-0 a las Chivas en el Akron, por la jornada 1 del Torneo Apertura 2026.#LigaMX #Chivas #Toluca pic.twitter.com/Rz8D7uluEc — Fulbox (@fulboxOficial) July 19, 2026

El Apertura 2026 arranca con uno de los partidos más atractivos de la Jornada 1. Chivas recibe a Toluca en el Estadio Akron en un duelo entre dos candidatos al título, con nuevos proyectos, refuerzos de peso y cuentas pendientes sobre la cancha.

Gabriel Milito inicia oficialmente su etapa al frente del Rebaño Sagrado, mientras que Antonio Mohamed buscará comenzar con el pie derecho tras conquistar la Concachampions con los Diablos Rojos.

Chivas recupera a sus figuras y estrena refuerzos

El Guadalajara inicia el torneo con la obligación de pelear por el campeonato después de quedarse cerca de la final el semestre anterior.

La buena noticia para Gabriel Milito es el regreso de sus futbolistas mundialistas, además de la incorporación de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, quienes llegan para darle mayor creatividad y dinámica al mediocampo rojiblanco.

En ataque, Chivas apostará por la velocidad de sus transiciones, buscando que Jordan Carrillo conecte constantemente con Armando «Hormiga» González para generar peligro en el área rival.

Toluca quiere confirmar que sigue siendo candidato

Los Diablos Rojos llegan motivados tras levantar el título de la Concachampions y mantener la base del equipo que los ha convertido en uno de los protagonistas del futbol mexicano.

Sin embargo, Antonio Mohamed tendrá que encontrar soluciones tras la sensible baja de Marcel Ruiz, pieza importante en el funcionamiento del mediocampo escarlata.

Uno de los grandes atractivos del encuentro será el regreso de Erick «Guti» Gutiérrez al Estadio Akron, ahora defendiendo la camiseta de Toluca, en un partido con un evidente sabor a revancha.

En ofensiva, los mexiquenses confiarán en la capacidad aérea de Paulinho y el desequilibrio de Helinho para intentar aprovechar cualquier desajuste de la defensa rojiblanca.

Un duelo que promete intensidad desde el inicio

Ambos equipos tienen argumentos para aspirar al campeonato y buscarán enviar un mensaje desde la primera jornada.

Chivas intentará imponer condiciones con la posesión y la velocidad de sus nuevos refuerzos, mientras que Toluca apostará por el orden táctico que caracteriza a los equipos del «Turco» Mohamed y por atacar los espacios con transiciones rápidas.

La falta de rodaje de algunos futbolistas y el proceso de adaptación de las nuevas incorporaciones podrían provocar un partido muy disputado en la mitad de la cancha.

Pronóstico Chivas vs Toluca

Se espera un encuentro muy equilibrado entre dos planteles de alto nivel que todavía buscan alcanzar su mejor versión en el inicio del campeonato.

Toluca llega con una base consolidada y un funcionamiento más trabajado, mientras que Chivas contará con el impulso de jugar como local y el regreso de varias de sus principales figuras.

Pronóstico: Chivas 1-1 Toluca.

Last modified: julio 18, 2026