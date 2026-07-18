Written by: julio 18, 2026 Torneo Apertura 2026

Querétaro vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Torneo Apertura 2026

Querétaro vs América

¡El club más ganador del futbol mexicano inicia una nueva era con Guillermo Almada en el banquillo, pero su estreno será en una de las aduanas más incómodas del país ante unos Gallos Blancos que quieren dar el primer golpe del torneo! Este sábado, el Estadio Corregidora será el escenario del duelo entre Querétaro y América por la Jornada 1 del Apertura. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Las Águilas arrancan un nuevo proyecto con la presión de pelear por el título desde el primer día, mientras que Querétaro buscará hacerse fuerte en casa y sorprender a uno de los máximos candidatos del campeonato.

El América vive un cambio importante tras la salida de André Jardine y la llegada de Guillermo Almada. El técnico uruguayo intentará imponer rápidamente su estilo intenso y ofensivo, aunque tendrá que lidiar con las ausencias de Alejandro Zendejas y algunos futbolistas que recibirán descanso tras su participación en el Mundial.

Del otro lado aparecen los Gallos Blancos de Esteban González, un equipo que mantuvo la base del torneo anterior y reforzó varias zonas del campo con Paulo Víctor, Santiago Homenchenko y Enzo Giménez, buscando convertirse en un rival mucho más competitivo.

¡La batalla táctica promete ser muy interesante! América apostará por la posesión, la presión alta y la creatividad de Raphael Veiga para abastecer a Henry Martín, mientras que Isaías Violante y Alexis Gutiérrez intentarán generar desequilibrio por las bandas.

Querétaro responderá con un planteamiento más compacto, buscando recuperar rápido el balón con Homenchenko y salir a toda velocidad aprovechando la movilidad de Mateo Coronel y el poder de definición de Alí Ávila para sorprender a la defensa azulcrema.

Pese a las bajas y al proceso de adaptación al nuevo sistema de Almada, la mayor calidad individual del plantel americanista le otorga la etiqueta de favorito. Nuestro pronóstico es un partido intenso y parejo durante varios lapsos, pero con un triunfo del América por 2-1 para comenzar el torneo con tres puntos. ¿Cuál es tu pronóstico?

Etiquetas: , , , Last modified: julio 18, 2026
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