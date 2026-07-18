Monterrey vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡DEBUT TRIUNFO DE LOS RAYADOS DE MATÍAS ALMEYDA 🤠🤠🤠!



Con doblete de Lucas Ocampos y uno más del Tecatito Corona, el Monterrey arrancó el Apertura 2026 con victoria 3-2 sobre Santos Laguna.



Así, Matías Almeyda tiene un regreso triunfal al fútbol mexicano.#Monterrey… pic.twitter.com/Q14OkRFwZ9 — Fulbox (@fulboxOficial) July 19, 2026

¿Te imaginas volver a la Liga MX para dirigir a la plantilla más cara del país, con la única obligación de ser campeón, y debutar en un clásico norteño sumamente pasional ante un rival que estrena seis refuerzos para cobrar venganza? ¡Así de emocionante arranca el torneo! Este sábado, el Estadio BBVA arde con el debut de Matías Almeyda al frente de los Rayados de Monterrey contra Santos. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos saben que la temporada apenas está iniciando, pero las aficiones exigen resultados desde este debut.

La Sultana del Norte vive una auténtica revolución: Dennis te Kloese tomó la presidencia deportiva y Matías Almeyda asume el banquillo para curar los fracasos recientes de Rayados. Monterrey viene de una pretemporada intensa donde ya debutó su fichaje estrella, el uruguayo Diego Rossi.

Enfrente está el Santos Laguna de Renato Paiva; un equipo urgido de resurgir tras ligar cuatro torneos en el sótano de la tabla, que llega renovado con seis nuevas incorporaciones y Carlos Acevedo que viene tras la Copa del Mundo.

¡La clave estará en las áreas y en la adaptación! Almeyda planea un parado ofensivo con el tridente de miedo compuesto por Orellano, Ocampos y Diego Rossi.

Sin embargo, Santos buscará neutralizar la media cancha cerrando filas con Carlos Gruezo y Salvador Mariscal, apostando a la tremenda seguridad de Carlos Acevedo bajo los tres postes y lanzando contragolpes con Lucas di Yorio para castigar a una zaga de Monterrey que apenas se está acoplando.

Por la inmensa jerarquía individual de los locales y el dominio histórico de Rayados en el «Gigante de Acero», proyectamos un partido sumamente físico e inteligente que terminará con un ajustado triunfo de Monterrey de 2-1. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: julio 18, 2026