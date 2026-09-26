Written by: septiembre 26, 2026 Amistosos

Canadá vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Canadá vs Chile

¡Arranque de un apasionante ciclo internacional desde territorio norteamericano! La renovada Selección de Chile se prueba en el BMO Field ante Canadá en un choque de Fecha FIFA cargado de figuras estelares y promesas de recambio. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones quieren arrancar este nuevo ciclo con el pie derecho pensando en la próxima Copa América 2028 y, sobretodo, en el Mundial 2030.

El equipo canadiense de Jesse Marsch vuelve a escena ante su gente tras sellar un histórico desempeño mundialista donde llegaron a los octavos de final, buscando afianzar su contundencia colectiva. 

Por su parte, La Roja arranca un examen clave bajo el mando de Nicolás Córdova, urgida de proyectar sus nuevas piezas en el ataque intentando dejar atrás el terrible ciclo pasado.

Marsch apostará a la dinámica de Stephen Eustáquio en la medular para surtir las zarpadas de Jonathan David en el área rival. 

Chile responderá desde la solidez que imprime Gabriel Suazo en el carril izquierdo para soltar la frescura de Lucas Cepeda y la pegada de Darío Osorio.

La mayor cohesión táctica del cuadro local sobre su terreno y el ritmo físico de su bloque ofensivo terminarán desnivelando un partido sumamente parejo. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Canadá 2-1 sobre Chile. ¿Cuál es el tuyo?

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