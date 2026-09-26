Mundial de Ciclismo Ruta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Isaac del Toro 2026

Otros Deportes

¡SORPRESA EN EL MUNDIAL DE CICLISMO 2026 🇺🇸🇺🇸🇺🇸!



Brandon McNulty acaba de dar la sorpresa en el UCI World Championship 2026 al quedarse con la medalla de Oro por delante de Michael Matthews y Mathieu van der Poel.



Isaac del Toro🇲🇽 finalizó en la quinta posición cumpliendo con… pic.twitter.com/P6JNsHYcbS — Fulbox (@fulboxOficial) September 27, 2026

¡Cita legendaria para el deporte mexicano en la prueba reina del ciclismo internacional! El estelar Isaac del Toro encabeza a la Selección Azteca en la Prueba de Ruta del Mundial de Montreal 2026 en busca del codiciado maillot arcoíris. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos a las puertas de lo que podría ser un evento histórico para México, sin embargo esperamos una competencia sumamente dura con los mejores ciclistas del planeta, aunque sin el mejor del mundo por lesión.

El prodigio azteca llega consolidado como el tercer mejor ciclista del planeta y tras firmar un brillante sexto lugar mundial en la contrarreloj.

Sin Tadej Pogačar ni Jonas Vingegaard en la ruta por lesión, el favoritismo se reconfigura abriendo la puerta a contendientes de la talla de Remco Evenepoel y Juan Ayuso.

La prueba será una batalla de supervivencia de 273 kilómetros con más de 3800 metros de desnivel. Del Toro se apoyará en su escuadra tricolor, que finalmente estará completa con la llegada del Chucky Cardenas, para superar las exigentes ramplas del Mont-Royal y soltar su devastadora potencia frente al favoritismo de Remco Evenepoel y Wout van Aert.

El momento dulce del mexicano y su perfecta adaptación a la dureza del circuito canadiense lo posicionan para pelear palmo a palmo en la vuelta final. Nuestro pronóstico es una memorable actuación de Isaac del Toro logrando el podio mundialista, pero nos vamos con el favorito Remco Evenepoel por el poder de su equipo. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: septiembre 27, 2026