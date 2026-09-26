Dinamarca vs Gales EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

🚨 Dinamarca derrotó en casa a Gales 🚨 #UEFA_Nation_League pic.twitter.com/Vw3aliYDVv — Fútbol de Primera (@fdpradio) September 27, 2026

Prueba de fuego en la capital danesa para recuperar el rumbo en el grupo de la muerte de la UEFA Nations League! Dinamarca recibe en su fortín del Parken Stadium a la necesitada selección de Gales en un duelo donde fallar no está permitido. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Daneses como Galeses perdieron en su presentación, por lo que una nueva derrota podría significar dar un gran paso rumbo al descenso en un sector sumamente duro.

El equipo nórdico llega tras tropezar 3-2 frente a Noruega, buscando hacer pesar una racha implacable de 18 victorias en sus últimos 22 juegos en casa.

Por su parte, la escuadra de Craig Bellamy desembarca urgida tras caer por la mínima ante Portugal, acumulando cinco partidos sin ganar.

Dinamarca volcará su propuesta con el manejo de Victor Froholdt para alimentar la racha del goleador Rasmus Højlund arriba.

Gales responderá replegando sus líneas con Ethan Ampadu para explotar la velocidad por las bandas de Brennan Johnson en transición rápida.

La apabullante fortaleza de los locales sobre su césped y el momento encendido de su ataque terminarán inclinando la balanza en la segunda mitad. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Dinamarca 2-0 sobre Gales. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: septiembre 27, 2026