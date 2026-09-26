Written by: septiembre 26, 2026 Liga de Naciones UEFA

Dinamarca vs Gales EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Dinamarca vs Gales

Prueba de fuego en la capital danesa para recuperar el rumbo en el grupo de la muerte de la UEFA Nations League! Dinamarca recibe en su fortín del Parken Stadium a la necesitada selección de Gales en un duelo donde fallar no está permitido. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Daneses como Galeses perdieron en su presentación, por lo que una nueva derrota podría significar dar un gran paso rumbo al descenso en un sector sumamente duro.

El equipo nórdico llega tras tropezar 3-2 frente a Noruega, buscando hacer pesar una racha implacable de 18 victorias en sus últimos 22 juegos en casa. 

Por su parte, la escuadra de Craig Bellamy desembarca urgida tras caer por la mínima ante Portugal, acumulando cinco partidos sin ganar.

Dinamarca volcará su propuesta con el manejo de Victor Froholdt para alimentar la racha del goleador Rasmus Højlund arriba. 

Gales responderá replegando sus líneas con Ethan Ampadu para explotar la velocidad por las bandas de Brennan Johnson en transición rápida.

La apabullante fortaleza de los locales sobre su césped y el momento encendido de su ataque terminarán inclinando la balanza en la segunda mitad. Nuestro pronóstico es una clara victoria de Dinamarca 2-0 sobre Gales. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , Last modified: septiembre 27, 2026
Mundial de Ciclismo Previous Story
Mundial de Ciclismo Ruta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Isaac del Toro 2026
Pumas vs Atlético San Luis Next Story
Pumas vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Torneo Apertura 2026

Related Posts

Noruega vs Portugal

Noruega vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: septiembre 27, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Cita con la historia en tierras...

Read More
Alemania vs Grecia

Alemania vs Grecia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: septiembre 27, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Fiesta de alto voltaje en suelo...

Read More
Inglaterra vs España

Inglaterra vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: septiembre 26, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de reyes en la catedral del...

Read More
República Checa vs Croacia

República Checa vs Croacia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: septiembre 25, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Doble estreno de gala en los...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *