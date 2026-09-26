Tigres vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Cierre de jornada con las alarmas encendidas en San Nicolás de los Garza! Los Tigres reciben en El Volcán al Puebla en un duelo donde la afición exige victoria y donde dejar ir puntos ya no es una opción. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Universitarios están hundidos con apenas 7 puntos, mientras que La Franja está en zona de liguilla intentando dar una nueva sorpresa.

El equipo universitario llega sumido en una severa crisis en el antepenúltimo puesto con solo siete puntos, urgido de borrar la derrota ante Juárez.

Por su parte, la Franja del Puebla desembarca viviendo un gran torneo en el octavo sitio, buscando consolidar su paso triunfal fuera de casa. En la jornada pasada igualaron 1-1 ante Atlante.

Tigres volcará su propuesta con la habilidad de Diego Lainez y la visión de Juan Brunetta para alimentar la presencia en el área del ‘Memote’ Martínez.

Puebla responderá cerrando espacios con firmeza para explotar el dinamismo de Bryan Garnica y Alejandro Organista en transición.

El empuje ensordecedor de la afición en El Volcán y la urgencia del plantel felino por dar la cara terminarán marcando diferencias en el tramo final. Nuestro pronóstico es una sufrida victoria de Tigres 2-1 sobre Puebla. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: septiembre 26, 2026