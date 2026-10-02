El Salvador vs Jamaica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27

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¡Cita con la redención en el mítico Cuscatlán para mantener con vida las aspiraciones en la CONCACAF Nations League! La Selección de El Salvador recibe en casa a una urgida Jamaica en un choque directo donde está prohibido volver a tropezar. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones llegan con 3 puntos tras dos partidos, una victoria sería dar un gran paso rumbo a la fase final, mientras que una derrota podría condenarlos al descenso a la Liga B.

El conjunto cuscatleco llega herido y obligado a reaccionar tras recibir un duro 6-0 en su visita a Guatemala, necesitado de solidez colectiva y mental tras ese golpe.

Por su parte, la escuadra jamaicana desembarca golpeada tras caer sorpresivamente de local por la mínima ante Honduras en la fecha anterior complicando sus aspiraciones.

La Selecta reestructurará sus líneas buscando el manejo de Harold Osorio en la medular para abastecer la potencia de Brayan Gil arriba.

Jamaica responderá apostando al despliegue físico y las zancadas a velocidad de Kasey Palmer y Renaldo Cephas para lastimar al espacio.

El peso de la afición en el Cuscatlán y la extrema cautela táctica de ambas escuadras terminarán emparejando un trámite sumamente rocoso y cerrado. Nuestro pronóstico es un peleado empate 1-1 entre El Salvador y Jamaica. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 2, 2026