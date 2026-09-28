Jamaica vs Honduras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27

Liga de Naciones UEFA

¡POR FIN UNA BUENA NOTICIA PARA CENTROAMÉRICA 🇭🇳🇭🇳🇭🇳!



Honduras logró una victoria de "Oro puro" al vencer a Jamaica en Kingston con solitaria anotación de Keyrol Figueroa para mantener viva a la H en la CONCACAF Nations League 2026-27.



Con esta victoria tanto Honduras como… pic.twitter.com/53FMVPaH75 — Fulbox (@fulboxOficial) September 29, 2026

¡Alarma total en el Caribe para un choque de todo o nada en la CONCACAF Nations League! La Selección de Honduras visita a la encendida Jamaica en Kingston con la obligación absoluta de limpiar su imagen tras tropezar en el debut. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante una jornada 2 con muy poco margen de error recordando que del grupo solamente los 2 primeros avanzarán a la fase final, mientras que los últimos dos descenderán a la Liga B.

Los Reggae Boyz llegan motivados tras pegarle 3-2 a Guatemala en la última jugada del partido, buscando afianzarse en la cima del grupo.

Por su parte, la Bicolor de José Francisco Molina desembarca urgida tras caer de local 3-2 ante Surinam en un amargo estreno.

Jamaica volcará su propuesta apostando al despliegue físico de Kasey Palmer y la velocidad por bandas de Renaldo Cephas.

Honduras responderá ordenando sus líneas para soltar la desfachatez del juvenil Dereck Moncada y la presencia de área de Bryan Róchez en el ataque.

La fortaleza de los locales sobre su césped y el ritmo que imponen en los tramos finales terminarán marcando la pauta del encuentro. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Jamaica 2-1 sobre Honduras. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: septiembre 28, 2026