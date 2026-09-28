Written by: septiembre 28, 2026 Liga de Naciones UEFA

Jamaica vs Honduras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27

Jamaica vs Honduras

¡Alarma total en el Caribe para un choque de todo o nada en la CONCACAF Nations League! La Selección de Honduras visita a la encendida Jamaica en Kingston con la obligación absoluta de limpiar su imagen tras tropezar en el debut. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante una jornada 2 con muy poco margen de error recordando que del grupo solamente los 2 primeros avanzarán a la fase final, mientras que los últimos dos descenderán a la Liga B.

Los Reggae Boyz llegan motivados tras pegarle 3-2 a Guatemala en la última jugada del partido, buscando afianzarse en la cima del grupo. 

Por su parte, la Bicolor de José Francisco Molina desembarca urgida tras caer de local 3-2 ante Surinam en un amargo estreno.

Jamaica volcará su propuesta apostando al despliegue físico de Kasey Palmer y la velocidad por bandas de Renaldo Cephas

Honduras responderá ordenando sus líneas para soltar la desfachatez del juvenil Dereck Moncada y la presencia de área de Bryan Róchez en el ataque.

La fortaleza de los locales sobre su césped y el ritmo que imponen en los tramos finales terminarán marcando la pauta del encuentro. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Jamaica 2-1 sobre Honduras. ¿Cuál es el tuyo?

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