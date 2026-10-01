Written by: octubre 1, 2026 Selecciones

Nicaragua vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27

Nicaragua vs Costa Rica

¡Duelo de vida o muerte en el corazón de Centroamérica con la permanencia en juego! La Selección de Nicaragua recibe en Managua a una renovada Costa Rica en un clásico dramático donde el perdedor da un gran paso a la Liga B. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones llegan en crisis tras perder los 2 partidos que han disputado, por lo que un nuevo descalabro significaría prácticamente sellar su descenso a la Liga B.

El conjunto azul y blanco busca aprovechar su feudo para firmar una jornada histórica y condenar a su acérrimo rival, sin embargo no llegan en un buen momento ya que el pasado domingo fueron aplastados 6-1 por Curazao.

Por su parte, la escuadra costarricense estrena el interinato de Bryan Ruiz, repatriando de emergencia a figuras de peso como Keylor Navas, Celso Borges y Juan Pablo Vargas para frenar la crisis.

Nicaragua apostará a la presión asfixiante sobre la salida rival para intentar romper el cerrojo visitante con el aliento de su tribuna. 

Costa Rica responderá apoyándose en el liderazgo de Celso Borges en la medular y la solidez de Keylor Navas en el arco para serenar el trámite.

La inmensa jerarquía individual de los referentes convocados por Bryan Ruiz y el peso de su arquero estrella terminarán imponiendo condiciones en los momentos límite. Nuestro pronóstico es una trabajada y apretada victoria de Costa Rica 2-1 sobre Nicaragua.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 1, 2026
Dinamarca vs Portugal Previous Story
Dinamarca vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Related Posts

Guatemala vs El Salvador

Guatemala vs El Salvador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27

Written by: septiembre 28, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Pasión centroamericana al...

Read More
Costa Rica vs Colombia

Costa Rica vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Femenil Sub-20 2026

Written by: septiembre 6, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal Arranca el sueño mundialista en...

Read More
Costa Rica vs Estados Unidos

Costa Rica vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Campeonato Sub-20 CONCACAF 2026

Written by: agosto 6, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Choque de titanes en el Coloso de...

Read More
Costa Rica vs Panamá

Costa Rica vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Written by: agosto 1, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Duelo de vida o muerte en el...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *