Nicaragua vs Costa Rica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27

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¡Duelo de vida o muerte en el corazón de Centroamérica con la permanencia en juego! La Selección de Nicaragua recibe en Managua a una renovada Costa Rica en un clásico dramático donde el perdedor da un gran paso a la Liga B. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambas selecciones llegan en crisis tras perder los 2 partidos que han disputado, por lo que un nuevo descalabro significaría prácticamente sellar su descenso a la Liga B.

El conjunto azul y blanco busca aprovechar su feudo para firmar una jornada histórica y condenar a su acérrimo rival, sin embargo no llegan en un buen momento ya que el pasado domingo fueron aplastados 6-1 por Curazao.

Por su parte, la escuadra costarricense estrena el interinato de Bryan Ruiz, repatriando de emergencia a figuras de peso como Keylor Navas, Celso Borges y Juan Pablo Vargas para frenar la crisis.

Nicaragua apostará a la presión asfixiante sobre la salida rival para intentar romper el cerrojo visitante con el aliento de su tribuna.

Costa Rica responderá apoyándose en el liderazgo de Celso Borges en la medular y la solidez de Keylor Navas en el arco para serenar el trámite.

La inmensa jerarquía individual de los referentes convocados por Bryan Ruiz y el peso de su arquero estrella terminarán imponiendo condiciones en los momentos límite. Nuestro pronóstico es una trabajada y apretada victoria de Costa Rica 2-1 sobre Nicaragua.

Last modified: octubre 1, 2026