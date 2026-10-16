Espanyol vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 LaLiga 2026-2027

LaLiga 2026-2027

¡Prueba de fuego en territorio catalán para medir la inercia arrolladora del escolta del campeonato español! El Espanyol recibe en casa a un encendido Atlético de Madrid en un choque donde ceder puntos complicaría el panorma. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Periquitos marchan en el doceavo puesto buscando meterse a pelear por Europa, mientras los Colchoneros son sublíderes con 19 unidades.

El equipo perico llega doceavo lugar con 8 puntos, buscando reencontrarse con la victoria tras sumar solo una unidad de las últimas 9 en disputa.

Por su parte, la escuadra de Diego Simeone desembarca tras enlazar cinco triunfos consecutivos en todas las competencias, incluido la gran victoria a media semana 2-0 sobre el Manchester United por la Champions League.

Espanyol buscará explotar el desequilibrio de Bryan Zaragoza por banda para alimentar la cuota goleadora de Roberto Fernández arriba.

Atlético responderá adueñándose de la medular con Pablo Barrios y Álex Baena para abastecer la versatilidad de Julián Álvarez en el frente de ataque.

El momento dulce que atraviesa el bloque colchonero y la profundidad de su banquillo terminarán marcando la diferencia en los minutos finales. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Atlético de Madrid 2-1 sobre el Espanyol. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 16, 2026