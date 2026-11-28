LaLiga 2026-2027

¡Partido de máxima exigencia en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid de José Mourinho en modo apisonadora! Con 10 victorias consecutivas en todas las competencias, los blancos reciben a un atrevido Alavés que ya lanzó una advertencia pública antes de pisar la capital española. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Merengues quieren seguir en la lucha por la cima, no tienen margen de error, pero los Babazorros saben que un triunfo los metería de lleno en la lucha por competencias europeas.

Los Merengues llegan imparables tras golear 5-1 al PSV en Champions ligando 10 victorias consecutivas, además encadenan 9 triunfos seguidos ante los vascos con global de 25-6.

Por su parte, el Alavés de Quique Sánchez Flores viene de vencer 3-1 al Deportivo A Coruña, pero apenas suma una victoria fuera de casa desde abril.

Sin los lesionados Endrick ni Rodrygo, el Madrid recupera en el once titular a un letal Jude Bellingham para alimentar a Kylian Mbappé, quien suma 13 goles en 13 partidos de liga.

Alavés, sin Facundo Garcés, responderá con el orden de Jonny Otto atrás y la pegada del argentino Lucas Boyé y Toni Martínez arriba.

El poderío ofensivo arrollador del conjunto blanco en su estadio frente a las enormes dificultades del cuadro visitante lejos de Vitoria marcarán el trámite del partido. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Real Madrid 3-1 sobre el Alavés. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 28, 2026