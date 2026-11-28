LaLiga 2026-2027

¡Duelo de extremos y máxima tensión en el Martínez Valero por LaLiga! El Atlético de Madrid del Cholo Simeone llega encendido con 5 triunfos seguidos como visitante para seguir cazando el liderato, pero enfrente tendrá a un desesperado Elche que se juega la vida para escapar del descenso. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan con poco margen de error, aunque uno luchando por salir del descenso y el otro intentando que no se les escapen los líderes del campeonato.

Los Franjiverdes marchan decimonovenos en zona roja con apenas 11 puntos tras sumar solo una unidad en sus últimas tres jornadas.

Por su parte, los Colchoneros son terceros con 31 puntos luego de golear 3-0 al Getafe y encadenar cuatro victorias en cinco fechas ligueras, además vienen de vencer 2-0 al Viking en Champions a mitad de semana.

Elche apostará por las atajadas de Matías Dituro, la ley del ex con Thomas Lemar en medio campo y los goles de Fer Niño.

Atlético, pese a la baja por lesión de Ademola Lookman, responderá con su muralla defensiva liderada por Jan Oblak y el peligro de Álex Baena, Álex Grimaldo, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

La enorme solidez defensiva del cuadro rojiblanco fuera de casa frente a la sequía goleadora que arrastra el conjunto local terminará inclinando la balanza. Nuestro pronóstico es una sólida victoria del Atlético de Madrid 2-0 sobre el Elche. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 28, 2026