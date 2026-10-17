Daniel Dubois vs Fabio Wardley EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Boxeo 2026

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AND STILL‼️



Daniel Dubois successfully defends his WBO heavyweight title after stopping Fabio Wardley in the second round 🔥 pic.twitter.com/c0JFqL9MW1 — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 17, 2026

¡Pólvora pura en el peso pesado! Daniel Dubois y Fabio Wardley protagonizan una revancha que promete emociones al límite en The O2 Arena de Londres. Dos pegadores con capacidad para cambiar una pelea con un solo golpe volverán a encontrarse en un combate de máxima exigencia, con el orgullo, el prestigio y el campeonato mundial en juego.

El campeón Daniel Dubois buscará demostrar que su poder y resistencia siguen marcando diferencias entre los mejores pesos pesados del planeta. En la esquina contraria, Wardley llegará con sed de revancha y la motivación de borrar el recuerdo de su primera derrota por nocaut, decidido a recuperar terreno y demostrar que todavía tiene argumentos para conquistar la cima.

La expectativa es enorme porque ambos saben que una victoria puede consolidarlos como figuras centrales de la división. En una categoría donde la pegada puede resolver cualquier combate en cuestión de segundos, la concentración y la capacidad para administrar la energía serán tan importantes como la potencia.

Daniel Dubois quiere reafirmar su autoridad como campeón

Daniel Dubois llega a esta cita con la ambición de defender su posición y confirmar que tiene las herramientas necesarias para superar nuevamente a Wardley. El británico ha construido una reputación basada en su pegada, su agresividad y una capacidad de recuperación que le permite seguir compitiendo incluso cuando atraviesa momentos complicados sobre el cuadrilátero.

Sus victorias ante Anthony Joshua y el propio Wardley forman parte de una trayectoria que lo ha colocado entre los nombres más peligrosos del peso pesado. En esos combates, Dubois demostró que puede sobreponerse a situaciones adversas y aprovechar sus oportunidades cuando encuentra el momento adecuado para atacar.

Uno de sus principales recursos será el jab, una herramienta que puede permitirle controlar la distancia, interrumpir los avances del retador y preparar sus golpes de mayor potencia. Si consigue establecer ese ritmo desde los primeros asaltos, podrá obligar a Wardley a trabajar más de lo previsto para encontrar espacios.

La paciencia también será fundamental. Dubois no necesitará convertir cada intercambio en una guerra desde el primer campanazo. Su mejor escenario podría consistir en mantener al retador a distancia, castigar sus entradas y evitar que la pelea se transforme en una sucesión de intercambios favorables para el hombre que busca destronarlo.

Conforme avance el combate, la resistencia y la experiencia acumulada podrían convertirse en factores determinantes. Si Dubois logra superar los momentos de mayor peligro y conservar energía, tendrá la oportunidad de imponer su potencia cuando Wardley comience a resentir el desgaste.

El campeón sabe que una revancha exige algo más que repetir el plan anterior: deberá demostrar que puede adaptarse a las modificaciones de su rival y mantener la cabeza fría cuando la presión alcance su punto máximo.

Fabio Wardley busca venganza y una oportunidad histórica

Fabio Wardley llegará a The O2 Arena con una misión muy clara: cambiar la historia de su enfrentamiento con Dubois y demostrar que puede competir por la supremacía mundial del peso pesado.

La derrota por nocaut sufrida en su anterior combate representó el primer desenlace de ese tipo en su carrera profesional. Ahora, el británico tendrá la oportunidad de responder dentro del cuadrilátero y demostrar que aprendió de aquella experiencia.

Su principal ventaja puede estar en la explosividad. Wardley es un peleador peligroso cuando consigue acortar la distancia y conectar golpes contundentes, especialmente con la mano derecha. Por eso, buscará aprovechar cualquier descuido del campeón para sorprenderlo y ponerlo en dificultades desde los primeros asaltos.

El retador necesita imponer respeto sin dejarse llevar por la ansiedad. Salir a buscar el nocaut de manera precipitada podría abrir espacios que Dubois sabe aprovechar, mientras que esperar demasiado podría permitir que el campeón controle el ritmo y acumule castigo con su jab.

La estrategia ideal para Wardley será elegir cuidadosamente sus momentos de ataque, cerrar los espacios con inteligencia y encontrar oportunidades para conectar golpes limpios. Si consigue alterar el ritmo del campeón y obligarlo a combatir en la corta distancia, tendrá opciones de convertir la revancha en una pelea mucho más equilibrada.

Además, el componente emocional tendrá un papel importante. La sed de revancha puede convertirse en una fuente de motivación, pero también será necesario controlar los impulsos ante un rival que sabe aprovechar los errores.

Wardley tiene una oportunidad enorme para cambiar su trayectoria y alcanzar la cima de la división. Para conseguirlo, necesitará combinar agresividad, precisión y disciplina táctica durante todos los asaltos.

Dubois vs Wardley: las claves que pueden decidir la pelea

La primera gran batalla estará en el control de la distancia. Dubois intentará utilizar su jab para mantener al retador lejos y preparar sus combinaciones, mientras que Wardley buscará superar esa barrera para conectar su derecha y generar intercambios de mayor peligro.

La segunda clave será la defensa. Ambos cuentan con potencia suficiente para lastimar seriamente a su oponente, por lo que cada entrada mal calculada puede convertirse en una oportunidad para cambiar el rumbo del combate. La capacidad para evitar golpes limpios podría ser tan decisiva como la pegada de cualquiera de los dos.

También será fundamental la administración del esfuerzo. Wardley podría intentar aprovechar su explosividad durante los primeros asaltos, pero tendrá que cuidar su energía si no consigue una definición temprana. Dubois, por su parte, buscará desgastar al retador y aumentar la presión conforme avance la pelea.

Finalmente, la resistencia mental puede marcar la diferencia en los momentos críticos. Dubois ha mostrado capacidad para sobreponerse a situaciones adversas, mientras que Wardley tendrá que demostrar que puede mantener la compostura después de haber sufrido el primer nocaut de su carrera.

La revancha promete ser una prueba de carácter para ambos. Uno defenderá su condición de campeón y el otro intentará convertir la derrota anterior en el impulso necesario para alcanzar la gloria.

Pronóstico Daniel Dubois vs Fabio Wardley: ¿volverá a imponerse el campeón?

Fabio Wardley tiene argumentos para poner en aprietos a Dubois, especialmente si logra conectar temprano y llevar la pelea a intercambios explosivos. Su potencia representa una amenaza constante y obliga al campeón a mantener la concentración desde el primer asalto.

Sin embargo, Dubois parte con una ventaja por su capacidad para administrar la distancia, utilizar el jab y soportar momentos de presión. Si consigue evitar los golpes más peligrosos del retador y desgastarlo progresivamente, podría encontrar las condiciones ideales para resolver el combate durante la segunda mitad.

La clave estará en la paciencia del campeón y en la precisión de Wardley. Un comienzo agresivo del retador podría generar peligro, pero también dejar espacios que Dubois puede aprovechar con su pegada.

🔮 Nuestro pronóstico: Daniel Dubois gana por nocaut técnico en los asaltos finales

Pronosticamos una nueva y apretada victoria de Daniel Dubois por nocaut técnico en los asaltos finales.

Esperamos una pelea intensa, con Wardley buscando sorprender desde el comienzo y Dubois tratando de imponer su alcance para controlar los intercambios. El retador podría tener momentos favorables gracias a su explosividad, pero la capacidad del campeón para absorber presión, mantener la disciplina y castigar a medida que avance el combate podría inclinar definitivamente la balanza.

Nuestra expectativa es que Dubois sobreviva a los tramos más peligrosos, desgaste progresivamente a Wardley y encuentre la oportunidad para obligar al árbitro a detener la pelea en los últimos asaltos.

Last modified: octubre 17, 2026