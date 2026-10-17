Santos vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡La emoción del Apertura 2026 continúa con un enfrentamiento que promete grandes emociones! Santos Laguna recibe a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corona, en un partido que pondrá a prueba el gran momento de ambos conjuntos y podría tener repercusiones importantes en la lucha por la clasificación a la Liguilla.

Los Guerreros llegan con la confianza por las nubes después de encadenar cuatro victorias consecutivas, una racha que les ha permitido alcanzar los 13 puntos y acercarse a los puestos de clasificación. El equipo lagunero parece haber encontrado una dinámica positiva y ahora quiere demostrar que puede competir contra uno de los conjuntos más sorprendentes del campeonato.

Sin embargo, enfrente estará un Querétaro que atraviesa un momento extraordinario. Los Gallos Blancos ocupan el tercer lugar con 20 unidades y acumulan cinco partidos sin conocer la derrota, confirmándose como una de las grandes revelaciones del torneo.

El escenario está servido para una batalla entre dos equipos que llegan en plena forma. Santos quiere aprovechar su localía para seguir escalando posiciones, mientras Querétaro buscará demostrar que su buen rendimiento no es casualidad.

Santos Laguna vive su mejor momento del torneo

El conjunto lagunero llega a este compromiso después de encontrar una regularidad que le había costado conseguir durante las primeras jornadas. Cuatro victorias consecutivas han cambiado el panorama de Santos y renovado las expectativas de una afición que vuelve a ilusionarse con la posibilidad de pelear por un lugar en la Liguilla.

Con 13 puntos en su cuenta, los Guerreros saben que todavía tienen camino por recorrer, pero su dinámica reciente les permite mirar hacia arriba con optimismo. Ahora, el desafío consiste en mantener ese nivel ante un rival que también atraviesa una excelente etapa competitiva.

Jugar en el Estadio Corona puede representar una ventaja importante. Santos intentará imponer condiciones desde los primeros minutos, apoyándose en la energía de su afición y en la confianza que le han dado sus últimos resultados.

En la generación ofensiva, Ezequiel Bullaude será una pieza fundamental gracias a su visión y capacidad para conectar con los atacantes. El objetivo será aprovechar su creatividad para encontrar espacios en la defensa queretana y generar oportunidades claras.

Por delante, Tahiel Jiménez llega en un momento dulce y buscará prolongar su buena dinámica con una actuación determinante frente al arco. Su movilidad y capacidad para aprovechar las ocasiones pueden resultar esenciales en un encuentro donde probablemente habrá pocas concesiones.

Además, la presencia de Carlos Acevedo bajo los tres palos ofrece una garantía importante para el conjunto lagunero. Su seguridad será fundamental para sostener al equipo cuando Querétaro consiga superar la presión local.

Querétaro, la gran revelación que amenaza con dar otro golpe

Los Gallos Blancos llegan a Torreón con argumentos de sobra para considerarse uno de los equipos más peligrosos del Apertura 2026.

El conjunto queretano ocupa el tercer lugar con 20 puntos y acumula cinco encuentros consecutivos sin perder. Su rendimiento reciente demuestra que no solamente ha conseguido resultados positivos, sino que también ha encontrado una fórmula competitiva para mantenerse entre los mejores del campeonato.

En la jornada anterior, Querétaro confirmó su buen momento al imponerse 2-0 ante Atlante, una victoria que reforzó la confianza del plantel y le permitió llegar a esta visita con la motivación al máximo.

Ahora tendrá que superar una prueba exigente en el Estadio Corona. Santos atraviesa una racha ganadora y buscará aprovechar su condición de local, por lo que los Gallos necesitarán mantener la concentración y evitar que el partido se convierta en un intercambio de ataques sin control.

En la mitad de la cancha, el despliegue del uruguayo Santiago Homenchenko será importante para sostener el ritmo, recuperar balones y conectar la defensa con el ataque.

En la zona ofensiva, Denilson Muñoz tendrá la responsabilidad de aprovechar las oportunidades que genere su equipo. Si Querétaro consigue encontrar espacios y atacar con precisión, tendrá posibilidades de complicar seriamente a la defensa lagunera.

La misión de los visitantes será mantener su solidez sin renunciar al ataque. Un resultado positivo en Torreón confirmaría que los Gallos tienen argumentos para seguir peleando en la parte alta de la clasificación.

Santos Laguna vs Querétaro: las claves del partido

Uno de los aspectos más interesantes será el enfrentamiento entre la confianza ofensiva de Santos y la regularidad competitiva de Querétaro. Ambos llegan con buenas sensaciones y con motivos para buscar el arco rival, por lo que el desarrollo del encuentro podría ofrecer alternativas para los dos conjuntos.

Santos intentará aprovechar su localía para tomar la iniciativa. La creatividad de Bullaude será importante para encontrar líneas de pase y conectar con Tahiel Jiménez, quien puede convertirse en una amenaza constante si recibe balones en posiciones favorables.

Querétaro, en cambio, buscará equilibrar el encuentro desde el mediocampo. Homenchenko tendrá un papel relevante para disputar la posesión y evitar que los laguneros controlen completamente el ritmo del partido.

Las transiciones ofensivas también pueden ser determinantes. Si los Gallos recuperan el balón y consiguen avanzar rápidamente, Denilson Muñoz podría encontrar oportunidades para atacar los espacios que deje Santos al adelantar sus líneas.

En el otro extremo, Carlos Acevedo tendrá que responder cuando los visitantes logren superar el bloque defensivo local. Su actuación puede resultar decisiva si el partido se mantiene igualado durante buena parte de los 90 minutos.

Finalmente, la eficacia frente al arco podría inclinar la balanza. Los dos equipos llegan con confianza, pero la presión de enfrentarse a un rival directo en buen momento puede provocar un encuentro cerrado, donde cada oportunidad tenga un valor especial.

Un examen para dos equipos que quieren seguir creciendo

Este enfrentamiento representa mucho más que una jornada habitual del campeonato. Para Santos, es la oportunidad de confirmar que su racha de cuatro victorias consecutivas puede convertirse en una candidatura seria para entrar a la Liguilla.

Para Querétaro, el reto consiste en demostrar que su tercer lugar y sus cinco partidos sin derrota son el reflejo de un equipo capaz de competir de manera sostenida contra cualquier rival.

La diferencia de siete puntos en la clasificación favorece a los Gallos, pero Santos contará con el impulso de su estadio y el buen momento de sus principales figuras. Por eso, no sería extraño que ambos conjuntos consigan generar peligro y que ninguno logre imponer un dominio definitivo.

Todo apunta a un partido de intensidad elevada, con disputas constantes en el mediocampo y oportunidades en ambas áreas.

Pronóstico Santos Laguna vs Querétaro: máxima igualdad en el Estadio Corona

Santos llega con una racha impresionante y tiene la ventaja de jugar frente a su afición. Querétaro, sin embargo, ha demostrado una regularidad notable y cuenta con la confianza de mantenerse en el tercer puesto del campeonato.

El buen momento de Tahiel Jiménez y la creatividad de Bullaude pueden ayudar a los Guerreros a encontrar el gol, mientras que el despliegue de Homenchenko y la contundencia de Denilson Muñoz representan las principales armas de los visitantes.

Esperamos un encuentro equilibrado, con dos equipos que buscarán prolongar sus buenas dinámicas, pero que también deberán tener cuidado de no conceder espacios innecesarios. La igualdad de fuerzas podría terminar reflejándose en el marcador.

🔮 Nuestro pronóstico: Santos Laguna 1-1 Querétaro

Nuestro pronóstico es un intenso empate 1-1 entre Santos Laguna y Querétaro.

Los Guerreros podrían aprovechar el impulso de su localía para generar peligro y encontrar una anotación, pero los Gallos Blancos tienen argumentos suficientes para responder y demostrar por qué se encuentran entre los mejores equipos del Apertura 2026.

El reparto de puntos sería un resultado coherente con la competitividad de ambos conjuntos: Santos prolongaría su buen momento, mientras Querétaro mantendría su racha invicta y seguiría firme en la parte alta de la clasificación.

Last modified: octubre 17, 2026