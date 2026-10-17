Genoa vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Serie A 2026-2027

Serie A

¡Prueba de carácter y reencuentro histórico en la capital italiana para recuperar el rumbo en el Calcio! La Roma recibe en el Stadio Olimpico al Genoa en una noche especial marcada por el regreso de Daniele De Rossi a su casa. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La Loba se mantiene invicto en 6 jornadas, sin embargo necesitan sumar de a tres para no rezagarse en la lucha por la cima, mientras que El Grifo llega motivado tras salir de la zona de descenso.

El equipo giallorosso llega manteniendo el invicto en la Serie A a solo dos puntos del liderato, buscando sacudirse la amarga derrota sufrida en Champions ante el Real Madrid.

Por su parte, la escuadra de Daniele De Rossi desembarca motivada tras lograr su primer triunfo del torneo ante la Fiorentina en la jornada pasada tomando un respiro.

Roma tomará la iniciativa asociando la creatividad de Matías Soulé para abastecer la movilidad de Santiago Castro ante la baja de Donyell Malen.

Genoa responderá ordenando su bloque bajo con Johan Vásquez para lanzar la velocidad de Junior Messias y la contundencia de Milutin Osmajić.

La enorme solidez colectiva que viene arrastrando el conjunto romano en su cancha y la urgencia por no perder pisada en la cima terminarán inclinando la balanza en su favor. Nuestro pronóstico es una clara victoria de la Roma 2-0 sobre el Genoa. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 17, 2026