Written by: octubre 17, 2026 Premier League 2026-2027

Nottingham Forest vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2026-2027

Nottingham Forest vs Arsenal

¡Prueba de fuego y choque de estilos en territorio británico con el liderato de la Premier League en la mira! El Nottingham Forest recibe en el City Ground a la aplanadora del Arsenal en un duelo donde la pólvora está lista para explotar.Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Tricky Trees se encuentran luchando por no caer en zona de descenso al ser quinceavos con 5 puntos, mientras los Gunners llegan con 15 unidades como sublíderes del campeonato.

El equipo local llega ubicado a mitad de tabla con 5 puntos, sufriendo para mantener su puerta en cero al recibir goles en cinco de sus últimos seis partidos, incluida la derrota 3-1 ante el Crystal Palace en la jornada pasada.

Por su parte, la escuadra de Mikel Arteta desembarca segunda con quince 15  tras vencer 2-1 al Leeds en la jornada pasada, así como goleando 3-0 all Lille en Champions League a media semana.

Forest intentará resistir en bloque bajo para que Morgan Gibbs-White catapulte las salidas a velocidad. 

Arsenal responderá adueñándose de la pelota e imponiendo la presión alta de Declan Rice para alimentar el vértigo de Bukayo Saka y el olfato goleador de Kai Havertz.

La fragilidad defensiva que muestra el cuadro de casa y el apabullante ritmo ofensivo que imponen los ‘Gunners’ auguran un trámite sumamente abierto y repleto de llegadas. Nuestro pronóstico es una contundente victoria del Arsenal 3-1 sobre el Nottingham Forest. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 17, 2026
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