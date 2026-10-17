Leeds vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2026-2027

Written by: octubre 17, 2026 Premier League 2026-2027

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Manchester United vs Leeds

¡Rivalidad histórica e intensidad pura en territorio británico para definir el rumbo de la zona media en la Premier League! El Leeds recibe en la caldera de Elland Road al Manchester United en un clásico imperdible donde los goles están garantizados. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

The Whites se ubica en el séptimo puesto con 9 puntos buscando pelear por competencias europeas, mientras los Red Devils están urgidos ya que marchan treceavos con 6 unidades.

El equipo local llega con 9 unidades e invicto en casa, buscando aprovechar la baja por lesión de la zaga visitante para volver a la senda del triunfo tras caer ante el Arsenal en la jornada pasada sumando un triunfo en sus últimos 5 juegos.

Por su parte, la escuadra de Michael Carrick desembarca urgida tras conseguir apenas una victoria en las primeras seis fechas ligueras, además, vienen de caer ante el Atlético de Madrid en la Champions League a media semana.

Leeds apostará al vértigo por bandas con Noah Okafor para abastecer la potencia de Dominic Calvert-Lewin en el área. 

Manchester United responderá adueñándose de la medular con el talento de Bruno Fernandes para proyectar el desequilibrio de Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.

Las notorias licencias que otorgan ambas zagas y la enorme calidad individual de sus atacantes garantizan un trámite abierto con anotaciones en ambos arcos. Nuestro pronóstico es un empate 2-2 entre Leeds y Manchester United. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 17, 2026
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