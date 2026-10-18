Real Madrid vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 LaLiga 2026-2027

LaLiga 2026-2027

¡Choque de alto voltaje en la capital española! El Real Madrid recibe al Sevilla en el Santiago Bernabéu en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en LaLiga. Con apenas ocho jornadas disputadas, los Merengues saben que necesitan mantener el ritmo en la lucha por el liderato, especialmente cuando se acerca una semana marcada por la expectativa del Clásico.

El conjunto blanco no puede permitirse más tropiezos si pretende seguir dependiendo de sus propios resultados en la pelea por la cima. Sin embargo, enfrente tendrá a un Sevilla que también necesita sumar para mantenerse cerca de los puestos de privilegio y recuperar la confianza después de dejar escapar puntos en su última presentación.

La diferencia en la calidad individual y el factor Bernabéu colocan al Real Madrid como favorito, pero los Nervionenses llegan con argumentos para competir. El escenario promete intensidad, oportunidades de gol y una batalla en la que cualquier error puede cambiar el desarrollo del encuentro.

Real Madrid busca consolidar su reacción antes del Clásico

El equipo dirigido por José Mourinho llega ubicado en la cuarta posición de la tabla general, con 18 puntos, y necesita convertir sus buenas actuaciones recientes en una racha de resultados que le permita acercarse al liderato.

Los Merengues vienen de conseguir un sufrido triunfo por 1-0 frente al Villarreal en LaLiga, un resultado que les permitió sumar tres puntos importantes en un partido exigente. Además, protagonizaron una remontada épica ante la Roma en la Champions League, demostrando que tienen capacidad para reaccionar cuando el panorama se complica.

Estos resultados han reforzado la confianza del equipo, aunque todavía existe presión por mantener la regularidad en el campeonato doméstico. Con la semana del Clásico en el horizonte, el Real Madrid necesita llegar fortalecido y evitar que una sorpresa en casa complique sus aspiraciones.

Para conseguirlo, los blancos buscarán asumir el control desde los primeros minutos, instalarse en campo rival y aprovechar la movilidad de sus hombres ofensivos. La idea será generar ocasiones mediante la circulación rápida y la calidad de sus mediocampistas.

Jude Bellingham y Arda Güler tendrán una responsabilidad fundamental en la construcción del juego. Ambos deberán encontrar espacios entre líneas, acelerar las transiciones ofensivas y suministrar balones en buenas condiciones a Kylian Mbappé, quien será la principal referencia para buscar el gol.

La ausencia de Vinícius Júnior por suspensión representa una baja importante para el conjunto madridista. Su velocidad y capacidad de desborde suelen ser determinantes, por lo que el resto de los atacantes deberá compensar su ausencia con mayor movilidad y precisión en los últimos metros.

Mbappé tendrá una oportunidad especial para asumir el protagonismo y demostrar que puede marcar diferencias en un partido de máxima exigencia. Si recibe balones con ventaja y consigue atacar los espacios, puede convertirse en el principal problema para la defensa sevillista.

Sevilla quiere sorprender y recuperar terreno en LaLiga

Del otro lado, el Sevilla llega al Bernabéu instalado en la quinta posición, con 14 puntos, y con la intención de mantenerse en la pelea por la zona alta de la clasificación.

El conjunto hispalense empató 3-3 frente al Levante en su compromiso anterior, un resultado que dejó sensaciones encontradas. La capacidad para generar goles fue una señal positiva, pero recibir tres tantos también evidenció la necesidad de mejorar la concentración defensiva en los momentos decisivos.

Ante el Real Madrid, esos errores pueden resultar todavía más costosos. Los Nervionenses tendrán que mantener el orden, reducir los espacios entre sus líneas y evitar que los mediocampistas blancos encuentren demasiadas facilidades para conectar con Mbappé.

La batalla en el centro del campo será especialmente importante. Youssouf Fofana tendrá la misión de ayudar a sostener el equilibrio, disputar la posesión y encontrar los momentos adecuados para lanzar los ataques del Sevilla.

En la zona ofensiva, Robbie Ure aparece como una de las alternativas para intentar sorprender a la defensa madridista. El joven ariete necesitará aprovechar los espacios que puedan aparecer cuando el conjunto local adelante sus líneas y encuentre oportunidades para atacar rápidamente.

El Sevilla no puede limitarse a defender durante los 90 minutos. Si quiere tener opciones de conseguir un resultado positivo, deberá combinar la resistencia defensiva con salidas rápidas y aprovechar las ocasiones que consiga generar.

Un gol temprano podría modificar por completo el escenario, aumentar la presión sobre el Real Madrid y obligar a los locales a asumir todavía más riesgos.

Real Madrid vs Sevilla: las claves del partido

La primera clave será el control del mediocampo. El Real Madrid buscará imponer su calidad técnica mediante Bellingham y Arda Güler, mientras que el Sevilla intentará dificultar la circulación y evitar que los blancos jueguen cómodamente cerca del área.

El segundo factor será la capacidad de Mbappé para aprovechar la ausencia de Vinícius. Sin el brasileño, el conjunto madridista perderá una fuente importante de desequilibrio por banda, por lo que necesitará encontrar otras vías para desorganizar la defensa rival. La movilidad del francés y la precisión de los pases entre líneas pueden ser determinantes.

También habrá que prestar atención a las transiciones. El Sevilla podría encontrar oportunidades si recupera el balón y consigue atacar antes de que los defensores madridistas se reorganicen. Fofana será importante para iniciar esas jugadas y buscar rápidamente a Robbie Ure.

Sin embargo, la historia reciente favorece claramente al conjunto blanco. El Real Madrid acumula 15 partidos consecutivos sin perder ante el Sevilla, una racha que refuerza su confianza de cara a este compromiso.

El equipo andaluz tendrá que ofrecer una actuación muy sólida para romper esa tendencia. Cualquier desconcentración puede ser aprovechada por un rival que cuenta con figuras capaces de resolver el encuentro en una sola acción.

Por último, la gestión de la presión será decisiva. El Real Madrid necesita ganar para no perder terreno en la lucha por el liderato, mientras que el Sevilla buscará aprovechar esa obligación para competir con inteligencia y encontrar espacios durante el desarrollo del partido.

Pronóstico Real Madrid vs Sevilla: los Merengues parten como favoritos

El Real Madrid tiene argumentos sólidos para quedarse con los tres puntos. La calidad individual de su plantilla, el respaldo del Bernabéu y su impresionante racha frente al Sevilla lo convierten en el principal candidato para llevarse la victoria.

Los Nervionenses cuentan con capacidad ofensiva para generar peligro, como demostraron con sus tres goles ante el Levante, pero necesitarán mejorar su rendimiento defensivo si quieren resistir los ataques madridistas.

Esperamos un encuentro en el que el conjunto blanco asuma la iniciativa y genere ocasiones mediante Bellingham, Arda Güler y Mbappé. El Sevilla podría encontrar espacios para marcar, especialmente si logra aprovechar alguna transición, pero mantener el equilibrio durante todo el partido será una tarea complicada.

La cercanía del Clásico añade presión al compromiso: el Real Madrid necesita ganar y llegar a esa cita con confianza, sin dejar puntos en el camino ante un rival que también pelea por escalar posiciones.

🔮 Nuestro pronóstico: Real Madrid 3-1 Sevilla

Pronosticamos una clara victoria del Real Madrid por 3-1 sobre el Sevilla.

Los Merengues deberían imponer su jerarquía individual y aprovechar el factor local para controlar buena parte del encuentro. Mbappé tendrá una oportunidad importante para asumir el liderazgo ofensivo ante la ausencia de Vinícius, mientras que Bellingham y Arda Güler pueden marcar diferencias con su capacidad para generar juego.

El Sevilla tiene argumentos para encontrar el gol y complicar algunos tramos del partido, pero la calidad del conjunto blanco y su dominio reciente en este enfrentamiento podrían terminar inclinando la balanza.

Last modified: octubre 18, 2026