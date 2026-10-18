Tottenham vs Coventry City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2026-2027

Premier League 2026-2027

¡Urgencia de triunfo y examen de máxima presión en el cierre de la jornada británica! El Tottenham Hotspur recibe en su catedral a un encendido Coventry City de Frank Lampard en un choque donde ceder puntos resultará imperdonable. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Spurs llegan en un momento de crisis hundidos en zona de descenso sin ganar en 6 jornadas, mientras el Coventry está motivado intentando alejarse justamente de las últimas posiciones.

El equipo local llega necesitado de su primera victoria en la temporada, buscando sobreponerse a la suspensión de Rodrigo Bentancur y las ausencias por lesión. En la jornada pasada igualaron 1-1 en su visita al Manchester United.

Por su parte, la escuadra de Frank Lampard desembarca motivada tras encadenar dos triunfos consecutivos en la Premier League, incluido el 4-1 sobre Newcastle en la jornada pasada.

Tottenham impondrá su volumen ofensivo explotando los espacios entre líneas con Conor Gallagher, Mohammed Kudus y Savinho para surtir a Dominic Solanke.

Coventry responderá agrupándose en bloque medio para catapultar la potencia del nigeriano Taiwo Awoniyi a la espalda de los laterales rivales.

La mayor profundidad del plantel londinense y la calidad individual de sus atacantes en el último tramo terminarán destrabando un trámite sumamente físico. Nuestro pronóstico, es una trabajada victoria del Tottenham 2-1 sobre el Coventry City. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 18, 2026