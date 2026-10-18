Monterrey vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Duelo de máxima presión en el norte de México! Los Rayados de Monterrey reciben a los Tuzos del Pachuca en el Gigante de Acero, en un enfrentamiento que puede marcar un punto de inflexión para dos equipos que necesitan reaccionar si quieren mantenerse en la pelea por la fase final del campeonato.

Ambos conjuntos se encuentran fuera de la zona de clasificación y saben que el margen de error comienza a reducirse. Un nuevo tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones y convertir una temporada llena de expectativas en una decepción para sus respectivas aficiones.

Monterrey intentará aprovechar la localía para recuperar el camino de la victoria, mientras que Pachuca buscará trasladar su poder ofensivo a un escenario complicado. Los dos equipos cuentan con futbolistas capaces de marcar diferencias, por lo que se espera un partido intenso, con oportunidades en ambas áreas y mucho en juego desde el primer minuto.

Monterrey busca transformar las buenas sensaciones en una victoria

El equipo dirigido por Matías Almeyda llega a este compromiso con la necesidad de sumar tres puntos, aunque su última presentación dejó señales positivas. Rayados empató 1-1 ante el América en un encuentro en el que mostró una mejoría en su funcionamiento y compitió ante uno de los rivales más exigentes del campeonato.

Ahora, el desafío será convertir esa evolución en un resultado que permita recuperar confianza y escalar posiciones en la clasificación. Monterrey necesita encontrar regularidad, especialmente en una etapa del torneo en la que cada punto puede resultar decisivo para alcanzar los puestos de Liguilla.

Una noticia positiva para el conjunto regiomontano es la recuperación del atacante Lucas Orellano, quien representa una alternativa importante para aumentar el desequilibrio y generar peligro en los últimos metros.

Su presencia puede darle nuevas soluciones al esquema ofensivo de Almeyda, especialmente si consigue combinarse con Jesús ‘Tecatito’ Corona para atacar por los costados y desorganizar la defensa hidalguense.

La creatividad y velocidad de ambos futbolistas serán fundamentales para abrir espacios y encontrar a Hugo Cuypers, quien tendrá la responsabilidad de convertir las oportunidades en goles.

Monterrey deberá aprovechar el respaldo de su afición y asumir la iniciativa sin perder el equilibrio. Pachuca ha demostrado que puede hacer daño cuando encuentra espacios, por lo que los locales necesitarán atacar con determinación, pero también protegerse ante las transiciones rivales.

El objetivo es claro: ganar, recuperar terreno y demostrar que el equipo tiene argumentos para competir por un lugar en la fase final.

Pachuca llega con una ofensiva peligrosa, pero con dudas defensivas

Del otro lado, los Tuzos del Pachuca aterrizan en Monterrey después de protagonizar un vibrante empate 3-3 frente al Necaxa. El resultado dejó en evidencia el potencial de su ataque, pero también volvió a poner sobre la mesa los problemas defensivos que han complicado su camino durante las últimas jornadas.

El conjunto hidalguense tiene futbolistas capaces de generar ocasiones con rapidez y castigar cualquier desconcentración. Sin embargo, conceder tres goles en un partido representa una señal de alerta antes de visitar a un rival que cuenta con múltiples alternativas ofensivas.

Pachuca necesita encontrar un mayor equilibrio entre sus líneas. Su capacidad para atacar puede convertirse en una ventaja, pero será indispensable evitar que Monterrey aproveche los espacios que aparezcan cuando los Tuzos adelanten sus posiciones.

Una de las principales armas del conjunto visitante será Oussama Idrissi, cuyo desequilibrio por banda puede complicar a la defensa regiomontana. Su habilidad para superar rivales y enviar balones peligrosos al área será clave para generar oportunidades.

En la zona de definición, todas las miradas estarán puestas en Salomón Rondón, líder goleador y principal referencia ofensiva de los hidalguenses. Su olfato dentro del área y capacidad para aprovechar los centros pueden marcar la diferencia si Pachuca consigue alimentar correctamente su juego.

Los Tuzos saben que una victoria en el Gigante de Acero tendría un valor enorme. No solamente sumarían tres puntos ante un rival directo, sino que también recuperarían confianza y demostrarían que pueden competir por la clasificación pese a sus dificultades recientes.

Para lograrlo, deberán mantener la concentración durante los 90 minutos y evitar que el encuentro se convierta en un intercambio de golpes en el que la defensa vuelva a quedar expuesta.

Monterrey vs Pachuca: las claves del partido

La primera gran batalla estará en las bandas. Monterrey buscará explotar la velocidad y creatividad de ‘Tecatito’ Corona y Lucas Orellano, mientras que Pachuca intentará hacer lo propio con Oussama Idrissi. El equipo que consiga generar superioridades por los costados tendrá mayores posibilidades de instalarse cerca del área rival.

Otro factor determinante será la contundencia. Rayados necesita aprovechar las ocasiones que construya para evitar que la presión aumente conforme avance el reloj. Cuypers tendrá un papel importante en la definición, especialmente si sus compañeros consiguen encontrarlo en posiciones favorables.

Pachuca, por su parte, apostará por la presencia de Rondón para castigar cualquier error defensivo. Si los Tuzos consiguen conectar con su delantero y acompañar las jugadas desde las bandas, tendrán posibilidades de marcar incluso en los momentos en que Monterrey controle la posesión.

La solidez defensiva también puede inclinar la balanza. El empate 3-3 ante Necaxa mostró que Pachuca tiene capacidad para anotar, pero necesita corregir las desatenciones que le impiden cerrar los partidos. Monterrey tampoco puede descuidarse, pues la velocidad de Idrissi y la contundencia de Rondón representan una amenaza constante.

Finalmente, la necesidad de ganar puede llevar a ambos equipos a tomar riesgos. Ninguno quiere quedarse rezagado en la lucha por la clasificación, de modo que la intensidad y la gestión de los momentos decisivos serán fundamentales.

Pronóstico Monterrey vs Pachuca: Rayados busca aprovechar su localía

El enfrentamiento se presenta bastante equilibrado. Monterrey llega con mejores sensaciones después de su empate ante América y recupera una alternativa importante con Lucas Orellano, mientras que Pachuca cuenta con una ofensiva capaz de marcar diferencias, aunque sigue dejando dudas en defensa.

La localía puede convertirse en un factor determinante para Rayados. Si el equipo de Almeyda logra controlar el ritmo, aprovechar el desequilibrio de sus extremos y encontrar a Cuypers dentro del área, tendrá argumentos para inclinar el marcador a su favor.

Pachuca seguramente encontrará oportunidades, especialmente mediante Idrissi y Rondón, pero sus problemas defensivos podrían terminar costándole puntos nuevamente.

Esperamos un encuentro intenso, con alternativas para ambos equipos y un marcador ajustado. La urgencia por sumar hará que los dos busquen el arco rival, aunque Monterrey parece tener una ligera ventaja por jugar en casa y mostrar señales de recuperación.

🔮 Nuestro pronóstico: Monterrey 2-1 Pachuca

Pronosticamos un intenso triunfo de los Rayados de Monterrey por 2-1 sobre Pachuca.

El conjunto regiomontano debería aprovechar el respaldo de su afición y la creatividad de ‘Tecatito’ Corona y Lucas Orellano para generar peligro, mientras que Hugo Cuypers tendrá la misión de capitalizar las oportunidades.

Los Tuzos cuentan con suficiente poder ofensivo para complicar el encuentro y podrían encontrar el gol mediante Salomón Rondón. Sin embargo, las dificultades defensivas del equipo hidalguense y la necesidad de Rayados de recuperar terreno podrían terminar inclinando la balanza a favor de los locales.

Monterrey necesita dar un golpe de autoridad para volver a meterse en la pelea por la fase final, y este partido representa una oportunidad que no puede desperdiciar.

Last modified: octubre 18, 2026