Porto vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: octubre 19, 2026 Champions League 2026-2027

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Porto vs PSV

¡Urgencia absoluta y obligación de triunfo en suelo lusitano para enderezar el camino en la Champions League! El Porto recibe en el Estádio do Dragão al PSV Eindhoven en un choque donde ceder puntos significaría alejarse del sueño de la clasificación. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros llegan con la misión de llevarse el botín, saben que el margen de error se agotó y una derrota podría significar su eliminación tempranera.

El equipo blanquiazul llega descansado tras no ver actividad el fin de semana, buscando sumar por primera vez en la competencia tras tropezar 3-2 ante el Betis en la jornada pasada.

Por su parte, la escuadra neerlandesa desembarca en horas bajas tras caer en su liga local y sumar apenas un punto en Europa incluida la derrota 1-0 ante el Leipzig.

Porto tomará la iniciativa adueñándose de la medular con la visión de Gabri Veiga para alimentar la presencia de André Silva e impulsar la potencia de Santiago Giménez esperando que pueda volver a tener minutos.

PSV responderá atrincherándose en bloque medio para intentar explotar las transiciones rápidas a la espalda de los laterales.

El descanso extra que favorece a los locales y la pesada mística que impone la afición en Do Dragão terminarán inclinando la balanza en favor de los portugueses. Nuestro pronóstico es una apretada victoria del Porto 2-1 sobre el PSV Eindhoven. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 19, 2026
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