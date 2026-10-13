Roma vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Noche de grandes emociones en la capital italiana! Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles en el Stadio Olimpico en uno de los partidos más esperados de la jornada de la Champions League. El encuentro tendrá además un ingrediente especial: el reencuentro de José Mourinho con su exequipo, en una cita donde la presión y la historia estarán presentes desde el primer minuto.

La Loba hará su debut europeo como local con una misión muy clara: conseguir sus primeros tres puntos y convertir el Olímpico en una auténtica fortaleza. Sin embargo, para conseguirlo tendrá que realizar un partido prácticamente perfecto ante un Real Madrid que llega con tres unidades en el bolsillo y dispuesto a dar otro golpe de autoridad en territorio italiano.

Ambos equipos llegan con argumentos para competir, aunque el conjunto merengue parte con la ventaja de haber comenzado la competición con una victoria. La Roma, por su parte, sabe que dejar escapar puntos en casa podría complicar seriamente sus aspiraciones.

Roma quiere estrenarse con una victoria ante su afición

El conjunto dirigido por Gian Piero Gasperini llega a esta cita manteniendo el invicto en la Serie A, aunque todavía está en búsqueda de una victoria que le permita celebrar también en el máximo torneo continental.

La Loba viene de conseguir empates ante Como e Inter, resultados que reflejan la capacidad competitiva del equipo, pero que también dejan claro que necesita transformar sus buenas actuaciones en triunfos.

En la Champions League, Roma tampoco consiguió arrancar con una victoria. En su debut visitó al Fenerbahce y terminó rescatando un empate 1-1. Ahora tendrá la ventaja de jugar frente a su público y buscará aprovechar el ambiente del Olímpico para presionar al Real Madrid desde el comienzo.

Gasperini necesitará una actuación colectiva de enorme intensidad. Su equipo deberá ser agresivo sin perder el orden y, sobre todo, evitar que el Real Madrid encuentre espacios para lanzar a sus principales atacantes.

En el frente ofensivo, la creatividad de Paulo Dybala y Matías Soulé será fundamental para encontrar los espacios necesarios y abastecer a Donyell Malen, quien tendrá la responsabilidad de transformar las oportunidades en goles.

Real Madrid llega con ventaja y la confianza en alto

El conjunto merengue aterriza en Roma con tres puntos que consiguió en una primera jornada de Champions de máxima exigencia. El equipo español superó al Inter de Milán y comenzó su camino europeo con una victoria que le permite afrontar esta segunda cita con mayor tranquilidad.

Además, en LaLiga el Real Madrid consiguió otro triunfo el pasado sábado al derrotar 1-0 al Villarreal. Sin embargo, hubo un aspecto que volvió a encender las alarmas: el conjunto blanco terminó con una expulsión por segundo partido consecutivo.

Ese dato será importante frente a un rival como Roma. En una competición de máxima exigencia, jugar con inferioridad numérica puede cambiar completamente la dinámica de un partido. El Real Madrid tendrá que controlar sus emociones y evitar errores disciplinarios que puedan darle vida al conjunto italiano.

En el centro del campo, Jude Bellingham tendrá una función fundamental. Su capacidad para conducir, llegar al área y conectar líneas puede permitir que el conjunto blanco encuentre a sus dos grandes armas ofensivas.

Porque arriba estarán Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, dos futbolistas capaces de transformar una recuperación en una ocasión de gol en cuestión de segundos. El francés, además, ya consiguió marcar en la primera jornada de esta Champions League y llega con la confianza necesaria para volver a ser protagonista.

Roma vs Real Madrid: las claves del partido

Uno de los grandes duelos de la noche estará en la capacidad de Roma para sostener la intensidad durante los 90 minutos. Gasperini seguramente buscará que su equipo compita con mucha energía, presione y no permita que el Real Madrid se instale cómodamente en campo rival.

La asociación entre Dybala y Soulé puede ser fundamental para romper las líneas merengues. Ambos deberán encontrar espacios entre el mediocampo y la defensa para conectar con Malen y generar situaciones de peligro.

El Real Madrid, en cambio, buscará hacerse fuerte en la zona central. Bellingham tendrá la misión de darle claridad al juego y permitir que Vinícius y Mbappé reciban en posiciones favorables.

La velocidad de los dos atacantes será especialmente importante si Roma adelanta demasiado sus líneas. Cada pérdida del conjunto italiano puede convertirse en una transición peligrosa.

Otro factor determinante será la disciplina. El Real Madrid viene de sufrir expulsiones en sus dos últimos partidos, y no puede permitirse repetir ese escenario ante un rival que tendrá el respaldo de su afición. Mantener a los once jugadores en cancha será una de las primeras condiciones para que los merengues puedan imponer su jerarquía.

Un reencuentro con Mourinho como ingrediente especial

La presencia de José Mourinho añade una dosis adicional de interés a una noche que ya reúne a dos clubes históricos.

El portugués conoce perfectamente lo que significa competir en este tipo de escenarios y también conoce de cerca la exigencia que representa enfrentarse al Real Madrid. El reencuentro convertirá este duelo en una cita todavía más atractiva para los aficionados.

Sin embargo, más allá del componente emocional, el verdadero desafío estará sobre el césped. Roma necesita ganar para comenzar a construir su camino europeo, mientras que Real Madrid quiere sumar nuevamente de a tres para colocarse en una posición privilegiada.

La tensión será máxima conforme avance el reloj, especialmente si el marcador permanece igualado durante buena parte del encuentro.

Pronóstico Roma vs Real Madrid: los merengues parten con ligera ventaja

Roma tiene argumentos para competir y su condición de local puede convertirse en un factor determinante. La intensidad que propone Gasperini, acompañada por el talento de Dybala y Soulé, puede poner en problemas a cualquier defensa.

Sin embargo, el Real Madrid cuenta con una diferencia importante: su capacidad individual para resolver partidos cerrados. Cuando el encuentro llega a los momentos decisivos, jugadores como Bellingham, Vinícius y Mbappé tienen la capacidad de producir una jugada diferente y cambiar completamente el resultado.

La Loba tendrá que realizar un partido prácticamente perfecto para contener durante los 90 minutos a una ofensiva tan explosiva.

🔮 Nuestro pronóstico: Roma 1-2 Real Madrid

Nuestro pronóstico es una apretada victoria del Real Madrid por 2-1 sobre la Roma.

Esperamos un partido intenso, con una Roma que aprovechará el empuje del Stadio Olimpico para competir de tú a tú y generar peligro, pero con un Real Madrid que terminará imponiendo la contundencia individual de sus principales figuras.

La presencia de Bellingham en la medular será clave para liberar a Vinícius y Mbappé, mientras que la experiencia del conjunto merengue en este tipo de noches puede marcar la diferencia en los momentos decisivos.

Last modified: octubre 13, 2026