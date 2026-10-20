Chivas vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

Termina el partido en la Casa de los Mexicanos 💪



🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷 pic.twitter.com/jbujbyUdDu — CHIVAS (@Chivas) October 21, 2026

¡No hay margen para otro tropiezo en el Akron! Las Chivas del Guadalajara reciben al Necaxa en un partido de máxima urgencia, correspondiente a la jornada doble de la Liga MX. El Rebaño Sagrado necesita reencontrarse con la victoria para calmar las dudas, recuperar la confianza de su afición y evitar que una mala racha termine complicando sus aspiraciones en el campeonato.

Aunque el conjunto rojiblanco se mantiene en la cuarta posición de la tabla general, con 20 puntos, sus últimos resultados han encendido las alarmas. Cuatro partidos consecutivos sin ganar representan una señal de preocupación para un equipo que aspira a mantenerse entre los protagonistas del torneo.

Del otro lado, Necaxa también llega con la necesidad de sumar. Los Rayos atraviesan un momento complicado, ocupan los últimos puestos de la clasificación y necesitan una reacción inmediata para no quedarse rezagados. El problema para los visitantes es que tendrán que afrontar esta prueba en una cancha exigente y ante un rival que está obligado a responder frente a su gente.

El escenario está servido para un encuentro intenso, en el que ambos buscarán terminar con su mala racha, aunque la presión estará principalmente del lado del Guadalajara.

Chivas busca recuperar el rumbo en plena jornada doble

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega a este compromiso después de empatar 1-1 frente a Tigres el pasado sábado. El resultado permitió sumar un punto, pero prolongó una racha de cuatro encuentros sin victoria que comienza a generar inquietud entre los aficionados rojiblancos.

La situación resulta especialmente llamativa porque Chivas continúa instalado en la cuarta posición, con 20 unidades. Sin embargo, mantenerse en la zona alta no será suficiente si el equipo no consigue recuperar la regularidad y volver a sumar de tres en tres.

La jornada doble representa una oportunidad para cambiar la dinámica, aunque también aumenta la presión. Con poco tiempo para recuperarse entre partidos, Milito necesitará encontrar el equilibrio entre mantener una estructura competitiva y aprovechar las características de sus principales figuras.

En defensa, Raúl ‘Tala’ Rangel será importante para transmitir seguridad y evitar que Necaxa encuentre facilidades en sus aproximaciones. Su actuación puede resultar determinante si los visitantes consiguen generar peligro mediante transiciones rápidas.

En el aspecto ofensivo, el Guadalajara buscará aprovechar el talento de ‘Piojo’ Alvarado y Jordan Carrillo, dos futbolistas que pueden aportar creatividad, movilidad y desequilibrio en los últimos metros.

La misión será encontrar a Ángel Sepúlveda en posiciones favorables para finalizar las jugadas. El delantero necesitará aprovechar las oportunidades que genere el equipo y convertirse en una referencia constante dentro del área.

Chivas tiene argumentos para dominar el encuentro, especialmente por la calidad técnica de su plantilla y el impulso de jugar en casa. Sin embargo, deberá evitar la ansiedad y construir sus ataques con paciencia para no facilitar el trabajo defensivo de los Rayos.

Necaxa llega golpeado y necesita una reacción inmediata

El panorama es todavía más complicado para el Necaxa. El equipo dirigido por Juan Reynoso apenas suma nueve puntos y se encuentra hundido en la clasificación, una situación que obliga al conjunto hidrocálido a buscar resultados positivos cuanto antes.

Su última presentación terminó con una derrota por 2-0 ante el Atlas en casa, un resultado que aumentó la presión sobre un equipo que necesita encontrar respuestas tanto en defensa como en ataque.

Ahora, la visita al Estadio Akron representa una prueba exigente. Necaxa se enfrentará a un rival con mayor calidad técnica y con la necesidad de ganar, pero también puede encontrar una oportunidad si consigue aprovechar los nervios del Guadalajara.

La estrategia de los Rayos podría pasar por replegar sus líneas, reducir los espacios interiores y dificultar la circulación rojiblanca. Si logran mantener el orden durante los primeros minutos, podrían obligar a Chivas a arriesgar más de la cuenta conforme avance el reloj.

En ataque, Julián Carranza será una de las principales cartas para intentar sorprender. Su olfato dentro del área puede resultar importante si Necaxa consigue recuperar el balón y lanzar contragolpes con rapidez.

El delantero necesitará recibir apoyo para evitar quedar aislado frente a la defensa local. Por eso, las transiciones serán fundamentales para los visitantes, que deberán aprovechar cada oportunidad sin descuidar su propia estructura.

Necaxa sabe que un resultado positivo en Guadalajara podría representar un impulso anímico importante. Para conseguirlo, tendrá que ofrecer una actuación disciplinada, reducir los errores individuales y aprovechar las oportunidades que se le presenten.

Chivas vs Necaxa: las claves del partido

La primera clave estará en la capacidad de Chivas para imponer condiciones desde el mediocampo. El talento de ‘Piojo’ Alvarado y Jordan Carrillo puede ayudar al conjunto local a generar superioridades y encontrar espacios frente a un rival que probablemente priorizará la defensa.

La segunda será la contundencia de Ángel Sepúlveda. El Guadalajara necesita transformar su dominio en goles para evitar que la presión aumente si el marcador permanece igualado durante demasiado tiempo.

Necaxa, por su parte, deberá aprovechar las oportunidades de contragolpe. Si Julián Carranza consigue recibir balones en condiciones favorables, los visitantes tendrán posibilidades de castigar cualquier desajuste defensivo del Rebaño.

También será determinante el aspecto emocional. Ambos equipos acumulan cuatro partidos sin ganar y necesitan romper esa tendencia, pero Chivas tiene una obligación mayor por su posición en la tabla y por jugar ante su afición.

Los rojiblancos deberán mantener la calma y evitar que la urgencia se convierta en precipitación. Un gol temprano podría cambiar por completo el desarrollo del encuentro y permitirles administrar mejor los tiempos.

Finalmente, la jornada doble puede influir en el ritmo y la intensidad. La recuperación física y las decisiones tácticas tendrán un papel importante en un partido donde ambos equipos llegan con la necesidad de sumar y poco margen para seguir dejando puntos en el camino.

Pronóstico Chivas vs Necaxa: el Rebaño busca volver a ganar

Chivas parte como favorito por la calidad de su plantilla, su posición en la clasificación y el factor local. El equipo de Gabriel Milito necesita recuperar la confianza y demostrar que todavía tiene argumentos para mantenerse entre los protagonistas de la Liga MX.

Necaxa llega en una situación delicada, con apenas nueve puntos y después de una derrota que aumentó las dudas sobre su funcionamiento. Aunque puede complicar el encuentro si consigue cerrar espacios y aprovechar los contragolpes, su margen de error será mínimo frente a un Guadalajara obligado a reaccionar.

Esperamos un partido cerrado, con un Necaxa replegado durante varios tramos y un Chivas que buscará asumir el protagonismo. La diferencia podría estar en la creatividad de los rojiblancos y en su capacidad para aprovechar las oportunidades dentro del área.

La presión será importante, pero jugar en el Akron puede convertirse en el impulso que necesita el Rebaño para terminar con su mala racha.

🔮 Nuestro pronóstico: Chivas 2-1 Necaxa

Pronosticamos una trabajada victoria de Chivas por 2-1 sobre Necaxa.

El Guadalajara debería asumir la iniciativa y encontrar oportunidades mediante el talento de ‘Piojo’ Alvarado y Jordan Carrillo, buscando constantemente a Ángel Sepúlveda en la zona de definición.

Necaxa podría complicar el encuentro y encontrar su recompensa en alguna transición rápida, pero la mayor calidad técnica de los locales y la necesidad de responder ante su afición deberían terminar inclinando el marcador a favor del Rebaño Sagrado.

No será una victoria sencilla, pero los rojiblancos tienen una oportunidad importante para recuperar la confianza, sumar tres puntos y frenar las dudas en un momento clave del torneo.

Last modified: octubre 20, 2026