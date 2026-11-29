Torneo Apertura 2026

¡Cierre de alarido en los Cuartos de Final de Vuelta de la Liga MX en el Estadio Banorte! El campeón vigente Cruz Azul llega con pie y medio en las semifinales tras aplastar 4-0 en la ida, mientras que el León necesita una hazaña histórica de cinco goles para seguir con vida. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Realmente estamos en una serie ya definida con la Máquina pensando en semifinales, mientras que los Esmeraldas intentando irse con dignidad.

La Máquina de Joel Huiqui dio un golpe de autoridad en Guanajuato y avanza incluso perdiendo por cuatro tantos gracias a su segundo lugar general, algo que nunca paso en la temporada.

Por su parte, La Fiera de Javier Gandolfi necesita ganar por diferencia mínima de cinco anotaciones en la capital tras verse completamente superada en casa, algo que luce prácticamente imposible.

Cruz Azul apostará por el orden defensivo de Willer Ditta y Gonzalo Piovi junto al talento ofensivo de Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela —autor de un doblete en la ida— y Nicolás Ibáñez.

León responderá arriesgando desde el arranque con Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Ismael Díaz y Díber Cambindo en punta.

La enorme desesperación visitante por buscar goles desde el primer minuto dejará espacios abiertos para que el campeón vuelva a castigar ante su afición. Nuestro pronóstico es una contundente victoria de Cruz Azul 3-1 sobre el León. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 29, 2026