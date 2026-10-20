Written by: octubre 20, 2026 Torneo Apertura 2026

Juárez vs Atlante EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Juárez vs Atlante

¡Cita de todo o nada en la frontera con dos equipos intentando recomponer el camino! FC Juárez recibe en el Estadio Olímpico Benito Juárez a los Potros de Hierro del Atlante en un choque directo de urgencia absoluta. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un duelo entre 2 de los 3 peores equipos del campeonato, ambos desesperados por volver a ganar.

El equipo fronterizo llega golpeado en el fondo de la tabla general con solo cuatro puntos tras caer por goleada ante Cruz Azul en la fecha pasada. 

Por su parte, la escuadra azulgrana desembarca en el puesto 16 con 11 unidades tras tropezar 2-1 frente a Pumas, sufriendo además la expulsión de su técnico Miguel Herrera.

Juárez buscará ordenar su bloque bajo con la jerarquía de Sebastián Jurado para alimentar el despliegue de Oscar Estupiñán en el área rival. 

Atlante responderá adueñándose del medio campo con Eugenio Pizzuto para habilitar el desequilibrio de Jhojan Julio y la potencia de Luis Puente al frente.

Las inconsistencias defensivas que vienen arrastrando ambas escuadras y la alta tensión por no ceder más unidades derivarán en un trámite sumamente peleado e igualado. Nuestro pronóstico es un muy disputado empate 1-1 entre Juárez y Atlante. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 20, 2026
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