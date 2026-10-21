Atlas vs América EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Duelo de alto voltaje con sabor a Liguilla! Atlas recibe al América en un enfrentamiento que promete emociones, intensidad y mucho en juego en la parte alta de la clasificación del futbol mexicano. Los Rojinegros quieren aprovechar su localía para acercarse al liderato, mientras que las Águilas llegan decididas a defender la primera posición y confirmar por qué son uno de los equipos más peligrosos del torneo.

La diferencia entre ambos es de apenas tres puntos. Atlas ocupa el tercer puesto con 21 unidades, mientras que América encabeza la tabla con 24 y presume el mejor ataque del campeonato, con 27 goles en 11 partidos.

El escenario está servido para un partido de máxima exigencia. Los locales buscarán hacer valer su fortaleza defensiva y la creatividad de sus mediocampistas, pero tendrán enfrente a un conjunto azulcrema que atraviesa un momento ofensivo extraordinario y cuenta con múltiples alternativas para marcar diferencias.

Atlas llega motivado y sueña con alcanzar el liderato

Los Rojinegros del Atlas afrontan este compromiso en una posición privilegiada. El equipo dirigido por Hernán Crespo ocupa el tercer lugar de la clasificación con 21 puntos y llega fortalecido después de conseguir una victoria por 2-0 frente al Necaxa.

Ese resultado permitió al conjunto tapatío mantenerse en la pelea por los primeros puestos y afrontar el duelo contra América con una motivación adicional: una victoria en casa le permitiría alcanzar las 24 unidades y meterse de lleno en la lucha por la cima.

Para conseguirlo, Atlas necesitará combinar orden defensivo con inteligencia en la construcción de sus ataques. Camilo Vargas será una pieza fundamental bajo los tres postes, especialmente ante un rival que genera ocasiones con enorme facilidad.

En la generación de juego, Kevin Zenón tendrá la responsabilidad de aportar creatividad, encontrar espacios entre líneas y conectar con los hombres de ataque. Su capacidad para distribuir el balón será importante para alimentar a Ryan Mmaee, quien buscará aprovechar las oportunidades dentro del área.

El equipo rojinegro deberá evitar que América imponga su ritmo desde el inicio. Si logra cerrar los espacios interiores y aprovechar las transiciones ofensivas, tendrá argumentos para poner en aprietos al líder del campeonato.

América llega como líder y presume una ofensiva demoledora

Las Águilas del América visitan Guadalajara con el objetivo de defender su posición en lo más alto de la tabla. El equipo dirigido por Guillermo Almada suma 24 puntos y atraviesa una campaña destacada, respaldada por un poder ofensivo que lo convierte en una amenaza para cualquier rival.

Sus 27 goles en 11 partidos reflejan la capacidad del conjunto azulcrema para generar peligro desde diferentes sectores del campo. América no depende de una sola vía para atacar: puede combinar posesiones largas, desbordes por las bandas y movimientos de sus delanteros dentro del área.

Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez serán fundamentales para darle profundidad al equipo, superar las marcas individuales y generar oportunidades para sus compañeros.

En la zona de definición, Henry Martín y Miguel Borja representan dos amenazas importantes. Su presencia en el área puede resultar determinante si América consigue instalarse cerca de la portería de Camilo Vargas y mantener una presión constante.

El desafío para los visitantes será encontrar el equilibrio entre su vocación ofensiva y la necesidad de protegerse ante las transiciones del Atlas. Un exceso de confianza podría abrir espacios para que los locales aprovechen su velocidad y creatividad.

Si América consigue controlar el balón y hacer circular el juego con precisión, tendrá buenas posibilidades de imponer su jerarquía y llevarse tres puntos fundamentales.

Atlas vs América: las claves del partido

El enfrentamiento promete una batalla táctica entre un Atlas que necesita aprovechar su condición de local y un América que llega con números ofensivos sobresalientes.

Estas serán las principales claves del encuentro:

Las atajadas de Camilo Vargas: el guardameta colombiano podría tener una noche de mucho trabajo ante el mejor ataque del campeonato. Su rendimiento será fundamental para mantener a Atlas dentro del partido.

el guardameta colombiano podría tener una noche de mucho trabajo ante el mejor ataque del campeonato. Su rendimiento será fundamental para mantener a Atlas dentro del partido. La creatividad de Kevin Zenón: si consigue recibir con libertad y conectar con Ryan Mmaee, el conjunto rojinegro podrá generar peligro y obligar al América a retroceder.

si consigue recibir con libertad y conectar con Ryan Mmaee, el conjunto rojinegro podrá generar peligro y obligar al América a retroceder. El desequilibrio de Zendejas y Brian Rodríguez: ambos extremos pueden abrir la defensa local mediante sus desbordes y asociaciones, creando oportunidades para los delanteros.

ambos extremos pueden abrir la defensa local mediante sus desbordes y asociaciones, creando oportunidades para los delanteros. La contundencia de Henry Martín y Miguel Borja: aprovechar las ocasiones será indispensable para que América convierta su superioridad ofensiva en un resultado favorable.

aprovechar las ocasiones será indispensable para que América convierta su superioridad ofensiva en un resultado favorable. La batalla por el mediocampo: quien consiga controlar los tiempos y reducir los errores tendrá mayores posibilidades de imponer su planteamiento.

El primer gol podría cambiar por completo el desarrollo del partido. Si Atlas se adelanta, América tendrá que asumir más riesgos para buscar el empate; si las Águilas golpean primero, los locales podrían verse obligados a abandonar parte de su estructura defensiva.

Pronóstico Atlas vs América: ¿quién ganará el duelo por la cima?

Atlas llega con confianza después de vencer al Necaxa y tiene la motivación de jugar ante su afición. Además, sabe que una victoria lo colocaría con los mismos puntos que el actual líder y aumentaría sus aspiraciones de terminar la fase regular en lo más alto.

Sin embargo, América cuenta con una ofensiva extraordinariamente productiva y una plantilla con recursos suficientes para resolver partidos de alta exigencia. La combinación de Zendejas, Brian Rodríguez, Henry Martín y Miguel Borja puede marcar diferencias incluso ante una defensa bien organizada.

Esperamos un encuentro cerrado durante varios tramos, con Atlas buscando aprovechar los espacios y América intentando imponer su calidad mediante la posesión y la movilidad de sus atacantes.

La localía de los Rojinegros puede complicar el partido, pero el poder ofensivo azulcrema inclina ligeramente la balanza a favor de los visitantes.

🔮 Nuestro pronóstico: Atlas 1-2 América

Pronosticamos una sufrida pero importante victoria del América por 2-1 sobre el Atlas.

Los Rojinegros tienen argumentos para competir y podrían encontrar recompensa a su esfuerzo con un gol, pero la contundencia ofensiva y la jerarquía individual de las Águilas deberían terminar marcando la diferencia.

Con este resultado, América reforzaría su liderato y daría otro paso importante en su objetivo de cerrar la fase regular en la primera posición. Atlas, por su parte, tendrá que buscar la manera de recuperarse después de un duelo que podría resultar determinante en la lucha por la cima.

Last modified: octubre 21, 2026