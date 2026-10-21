Written by: octubre 21, 2026 Torneo Apertura 2026

Santos vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Torneo Apertura 2026

Santos vs Pumas

¡Duelo directo de 16 puntos y choque de filosofías tácticas buscando acercarse a la Liguilla! Santos Laguna recibe en el Estadio Corona a los Pumas de la UNAM en una batalla campal sin margen de error. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan con los mismos puntos sabiendo que una victoria los metería a la zona de liguilla, mientras que una derrota complicaría mucho el panorama rumbo al último tercio de la temporada regular.

El equipo lagunero llega encendido tras golear 5-0 a Querétaro con un dinámico sistema tres-cuatro-tres, buscando hacer valer su localía y ligar su sexto triunfo seguido.

Por su parte, la escuadra universitaria desembarca motivada tras derrotar a Atlante, apostando a la solidez de su bloque bajo.

Santos tomará la iniciativa abriendo la cancha con sus carrileros para abastecer la creatividad de Ezequiel Bullaude y Ramiro Sordo para conectar con un motivado Tahiel Jiménez.

Pumas responderá atrincherándose con la murlla de Keylor Navas y Nathan Silva para catapultar las zancadas de Uriel Antuna y Juninho de contra.

El gran volumen de juego que vienen desplegando los locales y el aliento de la afición en La Casa del Dolor Ajeno inclinarán levemente la balanza en un duelo de varios goles. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Santos Laguna 2-1 sobre Pumas. ¿Cuál es el tuyo?

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