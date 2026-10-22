Atlante vs Atlético San Luis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡No hay mañana para estos dos equipos! Atlante recibe al Atlético San Luis en el Estadio Banorte en un enfrentamiento decisivo para sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por la clasificación. Con la recta final de la temporada cada vez más cerca, ambos conjuntos saben que necesitan ganar y que un empate podría dejarlos prácticamente eliminados.

Los azulgranas llegan motivados después de conseguir una importante victoria como visitantes frente a Juárez, mientras que los potosinos también atraviesan un momento positivo tras imponerse 2-1 al Querétaro.

El contexto promete un partido intenso, con dos equipos obligados a buscar el resultado y poco espacio para especular. Atlante intentará aprovechar su fortaleza como local y el impulso anímico de su último triunfo, mientras que San Luis buscará hacer daño mediante la creatividad de sus mediocampistas y la velocidad por las bandas.

Atlante llega encendido y quiere aprovechar su localía

El conjunto azulgrana afronta este compromiso con confianza después de vencer a domicilio a Juárez a mitad de semana. El triunfo llegó gracias a una anotación de Nico Carrera, quien aprovechó una asistencia de Martín Sarrafiore para darle tres puntos importantes a su equipo.

Este resultado representa un impulso anímico fundamental para Atlante, que ahora tendrá la oportunidad de prolongar su buen momento ante su afición. Con la clasificación en juego, el equipo sabe que necesita mantener la intensidad y convertir su estadio en una ventaja real.

En el mediocampo, Martín Sarrafiore y Eugenio Pizzuto serán fundamentales para organizar los ataques, manejar los tiempos y encontrar espacios en la estructura defensiva del Atlético San Luis.

La intención azulgrana será tomar la iniciativa, presionar cuando pierda el balón y buscar asociaciones rápidas que permitan generar oportunidades de gol.

En la zona ofensiva, Jhojan Julio aparece como una pieza importante para aprovechar los espacios y generar desequilibrio. Si Atlante consigue abastecerlo con buenos pases y acercarlo al área rival, tendrá opciones de poner en aprietos a la defensa potosina.

La misión será mantener el orden sin renunciar al ataque. En un partido donde solamente ganar parece suficiente, Atlante necesitará combinar agresividad ofensiva con inteligencia táctica para evitar que la urgencia termine jugándole en contra.

Atlético San Luis llega motivado y quiere dar el golpe como visitante

El Atlético San Luis también llega con buenas sensaciones después de conseguir una victoria por 2-1 ante Querétaro. El resultado permitió al conjunto potosino recuperar confianza y mantenerse con aspiraciones de acercarse a los puestos de clasificación.

La anotación de Felipe Mora fue importante para sellar el triunfo y reforzar la confianza de un equipo que ahora necesita repetir una actuación efectiva para seguir con vida en la lucha por la Liguilla.

San Luis tendrá un reto exigente en el Estadio Banorte, donde se encontrará con un Atlante impulsado por su último resultado y decidido a imponer condiciones desde el inicio.

Una de las principales armas de los visitantes será la creatividad de Sébastien Salles-Lamonge. El mediocampista francés puede aportar claridad en la circulación, filtrar pases y encontrar espacios para activar a los hombres de ataque.

Por las bandas, Rafa Llorente tendrá la responsabilidad de aprovechar su velocidad para superar a los defensores y generar oportunidades. La conexión con Felipe Mora será fundamental para transformar esas llegadas en ocasiones claras.

El Atlético San Luis necesitará mantener la concentración defensiva y evitar pérdidas peligrosas en la salida. Si consigue resistir la presión inicial y encontrar espacios al contragolpe, tendrá argumentos para complicar a los azulgranas.

Atlante vs Atlético San Luis: las claves del partido

La urgencia por ganar puede convertir este enfrentamiento en un partido abierto, especialmente si alguno de los equipos consigue adelantarse en el marcador. La batalla del mediocampo y la efectividad en las áreas serán determinantes.

Estas son las principales claves del encuentro:

La conexión entre Sarrafiore y Pizzuto: el control del mediocampo permitirá a Atlante construir ataques y abastecer a sus jugadores ofensivos.

el control del mediocampo permitirá a Atlante construir ataques y abastecer a sus jugadores ofensivos. El desequilibrio de Jhojan Julio: su movilidad y capacidad para atacar los espacios pueden resultar decisivas ante una defensa potosina que deberá mantenerse compacta.

su movilidad y capacidad para atacar los espacios pueden resultar decisivas ante una defensa potosina que deberá mantenerse compacta. La visión de Salles-Lamonge: si el francés consigue manejar los tiempos y encontrar pases entre líneas, San Luis podrá generar peligro incluso jugando como visitante.

si el francés consigue manejar los tiempos y encontrar pases entre líneas, San Luis podrá generar peligro incluso jugando como visitante. La velocidad de Rafa Llorente: sus desbordes pueden abrir espacios para que Felipe Mora encuentre oportunidades de definición.

sus desbordes pueden abrir espacios para que Felipe Mora encuentre oportunidades de definición. La presión por conseguir los tres puntos: ambos equipos necesitan ganar para mantener vivas sus aspiraciones. Saber administrar la ansiedad será tan importante como ejecutar correctamente el plan de juego.

El primer gol tendrá un peso enorme. Si Atlante marca temprano, podrá aprovechar el respaldo de su afición y obligar a San Luis a asumir riesgos. Si los potosinos golpean primero, el conjunto local tendrá que adelantar sus líneas, dejando espacios que podrían ser aprovechados por los visitantes.

Pronóstico Atlante vs Atlético San Luis: ¿quién ganará en el Estadio Banorte?

El encuentro luce equilibrado por el buen momento reciente de ambos equipos. Atlante llega fortalecido por su victoria ante Juárez y cuenta con la ventaja de jugar en casa, dos factores que pueden ayudarle a tomar la iniciativa.

Atlético San Luis, por su parte, demostró ante Querétaro que tiene capacidad para competir y conseguir resultados importantes. La creatividad de Salles-Lamonge y la velocidad de Llorente pueden representar un problema para la defensa azulgrana.

Sin embargo, la fortaleza de Atlante en su terreno y la confianza de sus principales referentes ofensivos inclinan ligeramente la balanza a favor de los locales. Esperamos un partido cerrado, con oportunidades para ambos conjuntos y un desenlace que podría definirse durante los minutos finales.

🔮 Nuestro pronóstico: Atlante 2-1 Atlético San Luis

Pronosticamos una apretada victoria de Atlante por 2-1 sobre el Atlético San Luis en el Estadio Banorte.

Los azulgranas podrían aprovechar el impulso anímico de su triunfo más reciente y el respaldo de su afición para imponerse en un duelo de máxima presión. San Luis tendrá opciones de marcar, pero la capacidad ofensiva del conjunto local podría terminar marcando la diferencia.

Una victoria mantendría vivas las esperanzas de Atlante de luchar por la clasificación, mientras que los potosinos necesitarán buscar una reacción inmediata si quieren evitar que sus aspiraciones se compliquen todavía más.

Last modified: octubre 22, 2026