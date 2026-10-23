Written by: octubre 23, 2026 Premier League 2026-2027

Aston Villa vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2026-2027

Manchester City vs Aston Villa

¡Prueba de fuego matutina para el líder invicto de Inglaterra en una de las aduanas más peligrosas de la Premier League! El Aston Villa recibe en Villa Park a un Manchester City que marcha con puntaje perfecto en la cima de la tabla general. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos llegan en un buen momento tras cumplir en la jornada pasada y a media semana en Champions, por lo que un nuevo triunfo este sábado sería dar un golpe de autoridad.

El equipo de Unai Emery llega motivado tras vencer a domicilio a Newcastle en liga y sumar en Champions tras vencer al Viking, buscando acercarse a puestos internacionales. 

Por su parte, la escuadra de Enzo Maresca desembarca puntera con siete triunfos en siete juegos, viniendo de golear 5-1 al AEK Athenas en Champions League.

Aston Villa buscará agruparse en bloque medio con John McGinn para soltar la magia de Emi Buendía y alimentar la potencia de Nicolas Jackson. 

Manchester City responderá adueñándose del balón con Enzo Fernández para potenciar el desequilibrio de Phil Foden y la capacidad goleadora de Erling Haaland.

El apabullante volumen de juego que vienen desplegando los ciudadanos y su contundencia letal en la zona de definición terminarán rompiendo la resistencia local. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Manchester City 2-1 sobre el Aston Villa. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 23, 2026
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