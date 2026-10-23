Aston Villa vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2026-2027

Premier League 2026-2027

¡Prueba de fuego matutina para el líder invicto de Inglaterra en una de las aduanas más peligrosas de la Premier League! El Aston Villa recibe en Villa Park a un Manchester City que marcha con puntaje perfecto en la cima de la tabla general. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos llegan en un buen momento tras cumplir en la jornada pasada y a media semana en Champions, por lo que un nuevo triunfo este sábado sería dar un golpe de autoridad.

El equipo de Unai Emery llega motivado tras vencer a domicilio a Newcastle en liga y sumar en Champions tras vencer al Viking, buscando acercarse a puestos internacionales.

Por su parte, la escuadra de Enzo Maresca desembarca puntera con siete triunfos en siete juegos, viniendo de golear 5-1 al AEK Athenas en Champions League.

Aston Villa buscará agruparse en bloque medio con John McGinn para soltar la magia de Emi Buendía y alimentar la potencia de Nicolas Jackson.

Manchester City responderá adueñándose del balón con Enzo Fernández para potenciar el desequilibrio de Phil Foden y la capacidad goleadora de Erling Haaland.

El apabullante volumen de juego que vienen desplegando los ciudadanos y su contundencia letal en la zona de definición terminarán rompiendo la resistencia local. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Manchester City 2-1 sobre el Aston Villa. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 23, 2026