Necaxa vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡La jornada 14 arranca con dos equipos contra las cuerdas! Necaxa recibe a los Bravos de Juárez en el Estadio Victoria, en un enfrentamiento marcado por la urgencia de conseguir una victoria y dejar atrás una temporada complicada en la Liga MX.

Ambos conjuntos atraviesan una situación delicada y prácticamente se han quedado sin margen de error. Los Rayos ocupan la penúltima posición y acumulan 11 partidos consecutivos sin ganar en la liga, mientras que Juárez llega como último lugar de la clasificación después de sufrir otro tropiezo.

Aunque la Liguilla parece quedar fuera del alcance de ambos, todavía hay motivos para luchar. Una victoria serviría para recuperar confianza, darle una alegría a la afición y cerrar el torneo con una imagen más digna.

Necaxa quiere romper su mala racha ante su afición

Los Rayos del Necaxa afrontan este compromiso con la necesidad de reaccionar cuanto antes. El conjunto de Aguascalientes volvió a quedarse sin puntos a mitad de semana, cuando cayó por la mínima diferencia frente a Chivas, prolongando una racha negativa que ya alcanza los 11 partidos sin ganar en la Liga MX.

Los resultados han complicado seriamente su temporada y la presión aumenta con cada jornada. Por eso, el encuentro ante Juárez representa una oportunidad importante para intentar cambiar la dinámica y demostrar que el equipo todavía tiene capacidad para competir.

La localía podría convertirse en un factor determinante. Jugar en el Estadio Victoria le dará a Necaxa la oportunidad de tomar la iniciativa y buscar desde los primeros minutos un gol que devuelva la confianza al grupo.

En el mediocampo, Lorenzo Faravelli será fundamental para organizar los ataques, distribuir el balón y encontrar espacios entre las líneas defensivas de los fronterizos.

En la delantera, Julián Carranza tendrá la responsabilidad de transformar las oportunidades en goles. La efectividad del atacante será especialmente importante para un equipo que necesita recuperar la confianza de cara al arco rival.

Necaxa deberá evitar que la desesperación se convierta en su principal enemigo. Si logra mantener el orden y generar ocasiones con paciencia, tendrá argumentos para buscar una victoria que se le ha negado durante demasiadas jornadas.

Juárez llega al fondo de la tabla y necesita una reacción inmediata

Los Bravos de Juárez tampoco atraviesan un buen momento. El conjunto fronterizo ocupa el último puesto de la clasificación y llega a Aguascalientes después de perder 1-0 frente al Atlante, un resultado que profundizó su complicada situación.

La falta de resultados ha dejado al equipo sin margen para seguir tropezando. Aunque sus posibilidades de alcanzar la Liguilla son prácticamente nulas, una victoria podría representar un impulso anímico importante para afrontar el cierre del campeonato.

Ante Necaxa, Juárez podría apostar por un planteamiento cauteloso, con líneas compactas y una defensa que intente reducir los espacios por el centro. Rodrigo Dourado tendrá un papel importante para aportar equilibrio y dificultar la circulación del conjunto local.

Además, las intervenciones de Sebastián Jurado podrían resultar decisivas para mantener a los Bravos con opciones durante el partido. Si el guardameta responde cuando sea exigido, los visitantes tendrán mayores posibilidades de competir hasta el final.

En ataque, Óscar Estupiñán será una de las principales referencias para intentar aprovechar las oportunidades y castigar cualquier error defensivo de los Rayos.

Juárez necesitará mucho más que resistencia defensiva. Para aspirar a la victoria, deberá aprovechar las transiciones ofensivas y demostrar una efectividad que le permita convertir sus llegadas en goles.

Necaxa vs Juárez: las claves del partido

El enfrentamiento presenta a dos equipos necesitados de resultados, por lo que la concentración y la capacidad para aprovechar los errores del rival pueden marcar la diferencia.

Estas son las principales claves del encuentro:

El control del balón de Lorenzo Faravelli: si el mediocampista consigue manejar los tiempos, Necaxa podrá construir ataques con mayor claridad y acercarse con frecuencia al área rival.

si el mediocampista consigue manejar los tiempos, Necaxa podrá construir ataques con mayor claridad y acercarse con frecuencia al área rival. La contundencia de Julián Carranza: los Rayos necesitan aprovechar sus oportunidades para evitar que el partido se convierta en otro encuentro frustrante.

los Rayos necesitan aprovechar sus oportunidades para evitar que el partido se convierta en otro encuentro frustrante. La resistencia defensiva de Juárez: Rodrigo Dourado y sus compañeros tendrán que cerrar espacios y evitar que Necaxa encuentre facilidades para atacar por el centro.

Rodrigo Dourado y sus compañeros tendrán que cerrar espacios y evitar que Necaxa encuentre facilidades para atacar por el centro. Las atajadas de Sebastián Jurado: el portero fronterizo podría tener mucho trabajo y sus intervenciones serán fundamentales para mantener a su equipo en la pelea.

el portero fronterizo podría tener mucho trabajo y sus intervenciones serán fundamentales para mantener a su equipo en la pelea. La presión por conseguir una victoria: ambos clubes llegan golpeados por sus resultados recientes. El equipo que gestione mejor la ansiedad tendrá mayores posibilidades de imponerse.

El primer gol podría cambiar el planteamiento de ambos entrenadores. Si Necaxa se adelanta, Juárez tendrá que arriesgar más y buscar espacios para responder. En cambio, si los fronterizos golpean primero, los Rayos podrían sentir todavía más presión ante su propia afición.

Pronóstico Necaxa vs Juárez: ¿quién ganará en el Estadio Victoria?

Necaxa llega con una racha negativa preocupante, pero jugar en casa ante el último lugar de la tabla representa una oportunidad que no puede desaprovechar. Los Rayos necesitan mostrar una versión más efectiva y aprovechar el talento de Faravelli y Carranza para generar peligro.

Juárez, por su parte, intentará mantenerse ordenado y encontrar opciones mediante los movimientos de Óscar Estupiñán. Sin embargo, su reciente derrota ante Atlante confirma que también necesita mejorar su rendimiento si quiere abandonar el fondo de la clasificación.

Esperamos un encuentro cerrado, con errores propios de dos equipos que llegan bajo presión y que necesitan recuperar confianza. La localía y la capacidad de Necaxa para generar peligro en ataque inclinan ligeramente la balanza a favor de los hidrocálidos.

🔮 Nuestro pronóstico: Necaxa 2-1 Juárez

Pronosticamos una trabajada victoria de Necaxa por 2-1 sobre Juárez en el Estadio Victoria.

Los Rayos podrían sufrir durante algunos tramos del partido, especialmente por la urgencia de romper su larga racha sin triunfos. Sin embargo, el respaldo de su afición y una mayor capacidad para aprovechar las oportunidades ofensivas podrían permitirles quedarse con los tres puntos.

Para Necaxa, ganar significaría un tanque de oxígeno en medio de una temporada complicada. Juárez, mientras tanto, tendrá que buscar una reacción urgente si quiere evitar cerrar el campeonato en el último lugar.

Last modified: octubre 22, 2026