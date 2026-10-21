Bournemouth vs Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2026-2027

Europa League

¡Prueba de fuego en la costa inglesa entre un fortín inexpugnable y una aplanadora de goles europea! El Bournemouth recibe en el Vitality Stadium al histórico AC Milán en un duelo donde regalar metros podría resultar fatal. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos vienen de buenos triunfos en la jornada pasada, sin embargo no pueden aflojar ahora que nos acercamos a la mitad de esta fase de liga.

El equipo de Marco Rose llega encendido en casa con dos victorias consecutivas sin recibir gol, destacando su contundente triunfo sobre Sturm Graz. Igualmente en la Premier vienen de vencer 2-0 al Sunderland ganando 3 de sus últimos 5 juegos en todas las competencias.

Por su parte, la escuadra de Rúben Amorim desembarca en gran momento tras anotar siete goles en sus últimos dos juegos y vencer al Atalanta 3-2 el domingo pasado.

Bournemouth buscará la solidez de su bloque para lanzar la potencia del brasileño Evanilson y el desequilibrio de Marcus Tavernier al contragolpe.

Milan responderá imponiendo su ritmo con la visión de Luka Modrić y la explosividad de Christian Pulisic para nutrir a Gonçalo Ramos.

La tremenda pegada que presume la ofensiva rossonera y su mayor experiencia en choques continentales terminarán igualando el trámite ante unas Cerezas motivadas. Nuestro pronóstico es un cerrado empate 2-2 entre Bournemouth y AC Milan. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 21, 2026