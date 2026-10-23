Written by: octubre 23, 2026 Serie A

Napoli vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Serie A 2026-2027

Napoli vs Roma

¡Pasión pura y choque de titanes en el sur de Italia por la cima de la Serie A! El Napoli recibe en la caldera del Diego Armando Maradona a una Roma que se mantiene invicta en una batalla sin tregua. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos clubes llegan de buenas victorias a media semana, pero saben que si quieren seguir en la lucha por sus objetivos es vital el llevarse las tres unidades este sábado.

El equipo de casa llega motivado tras vencer 4-3 al Bodø/Glimt en Champions con doblete de Scott McTominay, buscando lavarse la cara en su torneo local tras venir de una derrota ante Venezia. 

Por su parte, la escuadra romana desembarca invicta en la liga y enrachada tras golear 4-0 al Slovan Bratislava a media semana.

Napoli tomará la iniciativa apoyado en el despliegue de Scott McTominay y el desequilibrio de Matteo Politano para hacer pesar su feudo. 

Roma responderá en bloque compacto con la solidez de Mario Hermoso y Nahuel Molina para potenciar el descaro de Donyell Malen arriba.

El tremendo equilibrio futbolístico que exhiben ambos conjuntos y la alta tensión por no ceder unidades en la parte alta derivarán en un choque sumamente nivelado. Nuestro pronóstico es un vibrante y muy disputado empate 1-1 entre Napoli y Roma. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 23, 2026
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