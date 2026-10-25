América vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡América vs Pachuca EN VIVO Jornada 14 Liga MX Apertura 2026!



Link en HD en los comentarios#Águilas #Tuzos #GuillermoOchoahttps://t.co/9xIy1S8IuA — FulBox (@Setodo) October 26, 2026

¡Noche de fiesta, homenaje a una leyenda y un partidazo por la cima del fútbol mexicano! América recibe a Pachuca en el Estadio Banorte en una jornada muy especial para la afición azulcrema, marcada por el reconocimiento a Guillermo Ochoa, uno de los grandes referentes en la historia reciente del club. Las Águilas buscarán celebrar con una victoria frente a su gente, mientras que los Tuzos intentarán arruinar los festejos y dar la sorpresa ante el superlíder del campeonato.

El conjunto de Coapa atraviesa un momento extraordinario y llega con números ofensivos que meten miedo. Sin embargo, Pachuca necesita sumar puntos con urgencia para mejorar su situación en la clasificación. Con objetivos muy diferentes, ambos equipos saltarán al terreno de juego con razones de sobra para buscar el arco rival.

¿Cómo llega América al partido contra Pachuca?

El América llega como líder absoluto de la tabla general con 27 puntos y una confianza enorme después de sus últimas actuaciones. Las Águilas vienen de protagonizar una auténtica exhibición ofensiva al golear 5-2 al Atlas como visitantes, resultado que confirmó el poderío de su ataque y su capacidad para castigar los errores defensivos de sus adversarios.

Además, el conjunto azulcrema todavía tiene un partido pendiente, una situación que podría darle una ventaja importante en la lucha por mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Los números recientes del equipo son contundentes: América ha marcado 17 goles en sus últimos cinco encuentros, una cifra que refleja el extraordinario momento de sus delanteros y la facilidad con la que está encontrando caminos hacia la portería rival.

Ahora, el reto será mantener esa producción ofensiva frente a un Pachuca que necesita reaccionar. El equipo de Coapa intentará asfixiar la salida de los Tuzos, recuperar rápidamente la pelota y establecer su dominio desde el mediocampo.

Erick Sánchez y Brian Rodríguez tendrán un papel fundamental en la generación de juego. Su capacidad para conectar líneas, encontrar espacios y acelerar las jugadas permitirá alimentar a Miguel Borja, quien será una de las principales referencias ofensivas de las Águilas.

A todo esto se suma el componente emocional. El homenaje a Guillermo Ochoa convertirá esta jornada en una ocasión especial para la afición americanista, que buscará acompañar al equipo en una noche de celebración. Ese ambiente podría convertirse en un impulso adicional para que los locales salgan con intensidad desde el primer minuto.

América tiene la oportunidad de combinar la fiesta con una nueva demostración de autoridad y reafirmar por qué ocupa el primer lugar del torneo.

Pachuca busca dar la sorpresa ante el superlíder

Del otro lado, Pachuca llega al Estadio Banorte con la necesidad de recuperar terreno. Los Tuzos ocupan el decimosexto puesto con 13 puntos y vienen de sufrir una derrota frente a Cruz Azul, un resultado que aumentó la presión sobre el equipo en una etapa en la que cada jornada resulta fundamental.

La escuadra de la Bella Airosa sabe que enfrentarse al líder representa un desafío mayúsculo, especialmente por el poder ofensivo que ha demostrado América durante las últimas semanas. Sin embargo, también puede encontrar una oportunidad para dar un golpe de autoridad y cambiar la dinámica de su campaña.

Para competir, Pachuca deberá evitar que los azulcremas se adueñen completamente del encuentro. Si permite que Erick Sánchez y Brian Rodríguez jueguen con libertad, las Águilas podrían generar numerosas ocasiones de peligro.

En ataque, los visitantes cuentan con futbolistas capaces de marcar diferencias. Oussama Idrissi será una pieza importante por las bandas, donde su desborde puede ayudar a superar la presión americanista y generar oportunidades de gol.

La misión será aprovechar esas llegadas para encontrar a Salomón Rondón, un delantero que puede resultar peligroso si recibe balones en condiciones favorables dentro del área.

Pachuca necesitará combinar orden defensivo, concentración y contundencia. Ante un rival que atraviesa una racha goleadora impresionante, cometer errores cerca de su propia portería podría costarle muy caro.

La presión está del lado de los Tuzos, pero precisamente esa necesidad de sumar podría llevarlos a asumir riesgos y buscar oportunidades para sorprender al superlíder.

Claves del América vs Pachuca

1. El poder ofensivo de las Águilas

América llega después de marcar 17 goles en cinco partidos, una producción que demuestra su enorme capacidad para generar peligro. Si mantiene ese ritmo, Pachuca tendrá que realizar un esfuerzo defensivo extraordinario para evitar que el marcador se incline rápidamente a favor de los locales.

2. La batalla en el mediocampo

Erick Sánchez y Brian Rodríguez serán fundamentales para que América controle el ritmo y encuentre espacios entre las líneas rivales. Pachuca tendrá que presionar con inteligencia y evitar que los azulcremas distribuyan el balón con comodidad.

3. El desequilibrio de Idrissi y la definición de Rondón

Los Tuzos pueden encontrar oportunidades si consiguen superar la presión local. La velocidad y el desborde de Oussama Idrissi serán importantes para generar ocasiones, mientras que Salomón Rondón deberá aprovechar cualquier oportunidad que aparezca dentro del área.

4. El factor emocional en el Estadio Banorte

El homenaje a Guillermo Ochoa dará un significado especial al encuentro. La afición americanista tendrá motivos adicionales para celebrar y el equipo buscará responder con una actuación convincente. Si América consigue marcar temprano, el ambiente podría impulsar todavía más a los locales.

Pronóstico América vs Pachuca: ¿Quién ganará?

El panorama favorece claramente al América. Las Águilas llegan como líderes, atraviesan una racha ofensiva espectacular y cuentan con la motivación adicional de disputar un encuentro especial ante su afición.

Pachuca, por su parte, necesita desesperadamente los puntos, pero su posición en la tabla y el poderío ofensivo de su rival hacen que el desafío sea especialmente complicado. Los Tuzos podrían encontrar oportunidades mediante Idrissi y Rondón, aunque tendrán que cuidar mucho su zona defensiva para no conceder demasiados espacios.

Esperamos un partido en el que América tome el control de la posesión, presione la salida rival y genere peligro de manera constante. Pachuca intentará responder con velocidad, pero sostener el ritmo de las Águilas durante los 90 minutos será una tarea muy exigente.

Nuestro pronóstico para el América vs Pachuca es una contundente victoria de las Águilas por 3-1.

Creemos que la superioridad ofensiva del conjunto de Coapa y el impulso de jugar en una jornada tan especial terminarán marcando la diferencia. Pachuca podría hacerse presente en el marcador, pero América tiene argumentos suficientes para quedarse con los tres puntos y continuar firme en la cima.

¿Qué está en juego en el Estadio Banorte?

Para América, ganar significaría llegar a 30 puntos y fortalecer su liderato, además de celebrar una jornada emotiva con una nueva victoria frente a su afición. Con un partido pendiente, las Águilas tienen la posibilidad de consolidar todavía más su posición en la clasificación.

Pachuca, en cambio, necesita sumar para escapar de la parte baja y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Una victoria ante el superlíder representaría un impulso enorme, aunque para conseguirla tendrá que ofrecer una actuación prácticamente impecable.

El encuentro tendrá todos los ingredientes para una noche especial: un homenaje a Guillermo Ochoa, un América en estado de gracia y unos Tuzos que buscarán dar la sorpresa cuando menos se espera.

Last modified: octubre 25, 2026