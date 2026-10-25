Atlas vs Puebla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Última llamada para meterse a la pelea por la Liguilla! Atlas recibe al Puebla en el Estadio Jalisco en un encuentro que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final de la temporada regular. Los rojinegros quieren recuperarse frente a su afición después de tropezar ante América, mientras que La Franja llega con la obligación de romper una larga sequía de victorias si no quiere complicar todavía más su panorama.

La presión aumenta con cada jornada y ninguno puede darse el lujo de regalar puntos. Atlas ocupa el sexto lugar de la tabla general con 21 unidades, mientras que Puebla marcha en la decimotercera posición con 16 puntos. Aunque los tapatíos parten con ventaja, su rival necesita reaccionar y buscará aprovechar cualquier debilidad para dar la sorpresa.

¿Cómo llega Atlas al partido contra Puebla?

El Atlas de Hernán Crespo afronta este compromiso con la necesidad de recuperar la confianza después de sufrir una derrota en casa ante América. Los rojinegros se mantienen en el sexto puesto con 21 puntos, pero saben que deben mejorar su rendimiento si quieren asegurar su lugar entre los equipos que pelearán por el título.

Uno de los aspectos que más preocupa al conjunto tapatío es su fragilidad defensiva. Atlas solamente ha conseguido mantener su portería en cero en dos de sus últimos diez partidos, una estadística que evidencia las dificultades para controlar los ataques rivales y cerrar los encuentros sin conceder goles.

Ante Puebla, el equipo tendrá una oportunidad importante para corregir esos errores y demostrar que puede competir con mayor regularidad en una etapa decisiva del campeonato.

La intención de los rojinegros será asumir el protagonismo desde el inicio, aprovechar la localía y generar peligro a través de la calidad de Kevin Zenón. Su creatividad será fundamental para encontrar espacios y abastecer a Luis Esteves y Ryan Mmaee, quienes buscarán marcar diferencias dentro del área.

Atlas cuenta con argumentos individuales para inclinar el partido a su favor, pero deberá evitar caer en la desesperación si el gol tarda en llegar. La paciencia en ataque y una mayor concentración defensiva serán fundamentales para transformar su superioridad en un resultado positivo.

Además, el respaldo de la afición en el Estadio Jalisco podría convertirse en un factor importante. Los rojinegros necesitan ofrecer una actuación convincente para recuperar las buenas sensaciones y mantenerse firmes en la lucha por la clasificación.

Puebla busca romper su mala racha

La situación del Puebla es mucho más complicada. La Franja llega a este encuentro ubicada en el decimotercer puesto con 16 puntos y acumula seis partidos consecutivos sin ganar, una racha que ha puesto al equipo contra las cuerdas en un momento crucial de la temporada.

El golpe más reciente llegó a mitad de semana, cuando sufrió una dolorosa derrota por 4-1 frente a Monterrey jugando en casa. El resultado dejó en evidencia los problemas del conjunto camotero para contener a sus adversarios y competir cuando el partido se vuelve cuesta arriba.

Ahora, visitar al Atlas representa una prueba exigente para una escuadra que necesita recuperar la confianza y encontrar soluciones tanto en defensa como en ataque.

Puebla probablemente intentará cerrar espacios y reducir las oportunidades de los rojinegros. Facundo Almada y Juan Pablo Vargas tendrán una responsabilidad importante en la organización de la zaga, especialmente ante un rival que buscará aprovechar la calidad de sus jugadores ofensivos.

En ataque, la velocidad de Mathías Tomás y Eduardo Mustre podría ser la principal alternativa para sorprender a los locales. Si La Franja consigue recuperar el balón y salir rápidamente al contragolpe, tendrá posibilidades de aprovechar las dudas defensivas que ha mostrado Atlas durante las últimas jornadas.

Sin embargo, para conseguir un resultado positivo, Puebla necesitará mejorar su coordinación defensiva y aprovechar las oportunidades que logre generar. Una nueva derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por un lugar en la siguiente fase.

Claves del Atlas vs Puebla

1. La fragilidad defensiva de ambos equipos

Atlas ha dejado su portería en cero solamente dos veces en sus últimos diez partidos, mientras que Puebla viene de recibir cuatro goles ante Monterrey. Estas cifras anticipan un encuentro en el que las defensas estarán bajo presión y los errores podrían resultar determinantes.

2. La creatividad de Kevin Zenón

El futbolista rojinegro puede ser uno de los principales protagonistas del partido. Su capacidad para generar juego y encontrar espacios será importante para conectar con Luis Esteves y Ryan Mmaee, dos opciones ofensivas que Atlas buscará aprovechar para hacer daño.

3. Los contragolpes de Puebla

La Franja necesita encontrar una fórmula para competir ante un rival que probablemente tendrá más tiempo la pelota. La velocidad de Mathías Tomás y Eduardo Mustre podría darle oportunidades si Atlas adelanta demasiado sus líneas y deja espacios a la espalda de sus defensores.

4. La presión por conseguir los tres puntos

Atlas necesita recuperarse de su derrota ante América y defender su posición en la tabla. Puebla, por su parte, está obligado a romper su racha de seis encuentros sin ganar. La necesidad de ambos puede provocar un partido intenso, con los locales buscando el protagonismo y los visitantes intentando resistir para encontrar sus oportunidades.

Pronóstico Atlas vs Puebla: ¿Quién ganará?

El panorama favorece al Atlas, principalmente por su mejor posición en la clasificación, su calidad individual y la posibilidad de jugar ante su afición. Los rojinegros tienen una oportunidad importante para recuperar el rumbo y demostrar que cuentan con argumentos para mantenerse en la zona de clasificación.

Puebla, en cambio, llega con demasiadas dudas después de seis partidos sin ganar y una derrota contundente ante Monterrey. Aunque podría encontrar oportunidades al contragolpe, sus problemas defensivos representan un riesgo importante frente a un rival que buscará atacar desde los primeros minutos.

Esperamos un encuentro en el que Atlas tome la iniciativa, genere ocasiones y consiga aprovechar las dificultades de La Franja para defender. Sin embargo, la fragilidad defensiva de los tapatíos también podría permitir que Puebla encuentre alguna oportunidad para marcar.

Nuestro pronóstico para el Atlas vs Puebla es una contundente victoria rojinegra por 3-1.

Creemos que la jerarquía individual del Atlas y la necesidad de ofrecer una buena actuación en casa terminarán inclinando la balanza. Puebla podría generar peligro en determinados momentos, pero los locales tienen mejores argumentos para quedarse con los tres puntos.

¿Qué está en juego en el Estadio Jalisco?

Para Atlas, una victoria significaría llegar a 24 puntos y fortalecer su posición en la lucha por la Liguilla. El equipo de Hernán Crespo necesita recuperar la confianza y evitar que sus perseguidores aprovechen cualquier tropiezo para acercarse en la clasificación.

Puebla, por su parte, tiene la obligación de reaccionar. Sumar tres puntos como visitante le permitiría llegar a 19 unidades y mantener vivas sus esperanzas de escalar posiciones, mientras que otra derrota prolongaría una crisis de resultados que ya comienza a pesar demasiado.

La recta final de la temporada regular no permite distracciones. Atlas buscará hacer valer su localía y recuperar su mejor versión, mientras que Puebla intentará demostrar que todavía puede competir pese a sus dificultades recientes.

Last modified: octubre 25, 2026