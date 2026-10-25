Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO Jornada 14 Liga MX Apertura 2026!



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¡Duelo de alto voltaje por la Liguilla! Querétaro recibe a Cruz Azul en el Estadio La Corregidora en un enfrentamiento que promete intensidad, tensión y mucho en juego para dos equipos que buscan consolidarse en la zona de clasificación. Los Gallos Blancos intentarán recuperarse después de dos derrotas consecutivas, mientras que La Máquina llega encendida y quiere extender su buena racha para dar otro paso rumbo a la siguiente fase.

La diferencia entre ambos es de apenas tres puntos, por lo que el resultado puede tener consecuencias importantes en la tabla general. Cruz Azul ocupa la tercera posición con 23 unidades, mientras que Querétaro marcha octavo con 20 puntos. Con la recta final de la temporada regular cada vez más cerca, ninguno puede permitirse un tropiezo que complique sus aspiraciones.

¿Cómo llega Cruz Azul al partido contra Querétaro?

La Máquina de Joel Huiqui atraviesa un buen momento futbolístico y llega a este compromiso con la confianza en aumento. Los celestes ocupan el tercer lugar de la clasificación con 23 puntos y acumulan cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Su resultado más reciente fue una importante victoria por 2-1 frente a Pachuca como visitante, un triunfo que confirmó la capacidad del equipo para competir en escenarios complicados y mantenerse entre los protagonistas del campeonato.

Ahora, Cruz Azul buscará trasladar esa inercia positiva a La Corregidora, donde tendrá la oportunidad de ampliar su ventaja sobre un rival directo. Una victoria le permitiría llegar a 26 unidades y fortalecer su posición en la zona alta de la tabla.

Para conseguirlo, los dirigidos por Joel Huiqui intentarán controlar el partido desde la posesión y presionar la salida de los Gallos Blancos. La idea será recuperar rápidamente el balón, instalarse en campo contrario y generar oportunidades mediante ataques organizados.

Charly Rodríguez tendrá una responsabilidad importante en la distribución del juego, mientras que Alan Mozo y Carlos Rotondi buscarán aportar amplitud por los costados para estirar la defensa queretana y abrir espacios en el área.

La principal referencia ofensiva será Gabriel ‘Toro’ Fernández, quien deberá aprovechar los servicios de sus compañeros para convertir las llegadas celestes en goles.

Si Cruz Azul consigue imponer su ritmo desde los primeros minutos, podría obligar a Querétaro a pasar demasiado tiempo defendiendo cerca de su propia portería. La clave estará en mantener la paciencia para encontrar espacios y evitar pérdidas que permitan a los locales salir al contragolpe.

Querétaro busca reaccionar en La Corregidora

Los Gallos Blancos llegan a este encuentro con la necesidad de cambiar el rumbo después de sufrir su segunda derrota consecutiva. El tropiezo en el Clásico de la 57 representó un golpe anímico para el conjunto queretano, que ahora necesita responder ante su afición para no perder terreno en la lucha por la clasificación.

A pesar de sus últimos resultados, Querétaro se mantiene en el octavo puesto con 20 puntos, una posición que le permite seguir dependiendo de sus propias actuaciones para fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla.

Sin embargo, el desafío ante Cruz Azul será complicado. La Máquina llega con cuatro partidos invicta y ha demostrado que puede controlar los encuentros mediante la posesión y la presión alta.

Por ello, es probable que los Gallos apuesten por replegar sus líneas y defender en bloque bajo, buscando reducir los espacios entre sus defensores y dificultar la circulación del rival.

La intención será resistir los ataques celestes y aprovechar cualquier recuperación para lanzar transiciones rápidas. En ese escenario, Ali Ávila podría convertirse en una pieza importante para explotar los espacios que deje Cruz Azul cuando adelante a sus jugadores.

Querétaro necesitará ser eficaz en sus oportunidades y mantener la concentración durante todo el encuentro. Si concede demasiadas ocasiones, la calidad ofensiva de los visitantes podría terminar marcando diferencias.

Además, el factor emocional será importante. Después de dos derrotas consecutivas, los Gallos están obligados a ofrecer una respuesta convincente y demostrar que todavía tienen argumentos para competir por un lugar en la siguiente fase.

Claves del Querétaro vs Cruz Azul

1. El dominio de Cruz Azul con el balón

La Máquina intentará adueñarse de la posesión mediante Charly Rodríguez y utilizar la amplitud de Alan Mozo y Carlos Rotondi para abrir la defensa queretana. Si los celestes logran mover el balón con velocidad, podrían generar espacios para que Gabriel ‘Toro’ Fernández encuentre oportunidades de gol.

2. La resistencia defensiva de los Gallos Blancos

Querétaro probablemente apostará por un bloque bajo para contener los ataques visitantes. La disciplina táctica será fundamental, ya que cualquier desajuste podría permitir que Cruz Azul encuentre espacios cerca del área.

3. Los contragolpes de Querétaro

Aunque los Gallos podrían pasar largos periodos defendiendo, tendrán oportunidades si consiguen recuperar el balón y atacar rápidamente. Ali Ávila será una de las alternativas para aprovechar los espacios que deje la zaga celeste.

4. La lucha directa por la clasificación

Con solamente tres puntos de diferencia, este partido puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos. Cruz Azul quiere consolidarse en los primeros puestos, mientras que Querétaro necesita frenar su caída y defender su lugar entre los equipos que pelean por la Liguilla.

Pronóstico Querétaro vs Cruz Azul: ¿Quién ganará?

El panorama favorece a Cruz Azul por su mejor momento futbolístico y la confianza que ha ganado después de cuatro encuentros consecutivos sin perder. Los celestes vienen de superar a Pachuca como visitantes y parecen contar con las herramientas necesarias para imponer condiciones ante un Querétaro que atraviesa una etapa complicada.

Los Gallos intentarán cerrar espacios y aprovechar la velocidad en sus contragolpes, pero sostener ese plan durante los 90 minutos será un reto importante frente a un equipo que busca dominar mediante la posesión.

Si Cruz Azul consigue marcar primero, Querétaro podría verse obligado a abandonar su planteamiento defensivo y dejar espacios que los visitantes tendrían la oportunidad de aprovechar.

Por estas razones, esperamos un encuentro en el que La Máquina controle buena parte del juego y consiga neutralizar las principales armas ofensivas de su rival.

Nuestro pronóstico para el Querétaro vs Cruz Azul es una victoria celeste por 2-0.

Creemos que el buen funcionamiento colectivo de los dirigidos por Joel Huiqui y las dificultades recientes de Querétaro terminarán inclinando la balanza a favor de los visitantes. La Máquina podría resolver el encuentro con un gol en cada mitad y sumar tres puntos fundamentales para mantenerse en la parte alta de la tabla.

¿Qué está en juego en La Corregidora?

Para Cruz Azul, ganar significaría llegar a 26 puntos y consolidarse entre los primeros lugares de la clasificación. Además, extendería su racha invicta y reforzaría la confianza del equipo de cara a los últimos compromisos de la temporada regular.

Querétaro, por su parte, necesita recuperarse para mantenerse en zona de clasificación. Una victoria le permitiría llegar a 23 unidades e igualar a La Máquina en puntos, mientras que otra derrota aumentaría la presión sobre el equipo en un momento decisivo.

Con ambos conjuntos todavía dentro de la pelea por la Liguilla y apenas tres unidades de diferencia, el margen de error es mínimo. Los Gallos intentarán hacer valer su localía, pero Cruz Azul llega decidido a demostrar que su buen momento no es casualidad.

Last modified: octubre 25, 2026