Tijuana vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Qué perro triunfo! 🐕🔥



🗣️Grítenlo Perros ¡los 3 puntos se quedan en casa! 💪#DeLaFronteraPalMundo pic.twitter.com/qAn9zIpYdd — Xolos (@Xolos) October 26, 2026

¡La Liguilla está en juego y la Jornada 14 promete emociones al límite! Los Xolos de Tijuana se preparan para recibir a Santos Laguna en el Estadio Caliente, en un enfrentamiento clave para dos equipos que todavía sueñan con meterse entre los ocho mejores. La recta final del torneo regular ha llegado y cada punto puede marcar la diferencia entre seguir peleando por la clasificación o complicar seriamente las aspiraciones.

El conjunto fronterizo tendrá la obligación de aprovechar su localía para romper una preocupante racha sin victorias. Del otro lado, los Guerreros atraviesan un momento espectacular y buscarán extender su buena dinámica para acercarse todavía más a los puestos de clasificación directa. ¿Podrán los Xolos reaccionar ante su afición o Santos prolongará su racha ganadora?

¿Cómo llegan Tijuana y Santos Laguna a la Jornada 14?

Xolos de Tijuana: obligados a reaccionar en casa

Tijuana llega a este compromiso con la urgencia de sumar tres puntos. El empate 2-2 frente al Toluca durante la jornada doble dejó un sabor agridulce para los fronterizos, que acumularon su sexto partido consecutivo sin conocer la victoria.

La falta de triunfos comienza a convertirse en un obstáculo importante para sus aspiraciones de Liguilla. Aunque el equipo todavía tiene posibilidades de acercarse a los puestos de clasificación, necesita transformar sus buenas intenciones en resultados concretos antes de que el margen de maniobra desaparezca.

Jugar en el Estadio Caliente representa una oportunidad para cambiar la dinámica. Los Xolos buscarán imponer condiciones desde los primeros minutos, aprovechar las características de su cancha y generar peligro mediante transiciones rápidas y asociaciones ofensivas.

Unai Bilbao será importante en la salida desde el fondo, mientras que Yael Padilla tendrá la misión de aportar desequilibrio para conectar con Elías Manoel. La clave estará en encontrar espacios sin descuidar la retaguardia, especialmente ante un rival que atraviesa un momento de confianza y sabe castigar los errores.

Santos Laguna: seis triunfos consecutivos y confianza al máximo

En el otro extremo aparece Santos Laguna, que llega a la frontera con una inercia positiva que lo convierte en un rival especialmente peligroso. Los Guerreros derrotaron 2-0 a Pumas en el Corona, resultado que confirmó su gran momento y les permitió mantenerse en la pelea por acercarse a los puestos de Liguilla directa.

El equipo dirigido por Renato Paiva suma seis victorias consecutivas, una racha que refleja su capacidad para competir y resolver partidos en esta etapa decisiva del campeonato.

Ahora, el reto será trasladar esa fortaleza al Estadio Caliente. Santos no puede confiarse por su buen presente, pero tiene argumentos para buscar otro resultado positivo, especialmente si consigue mantener el orden defensivo y aprovechar la calidad de sus jugadores ofensivos.

Franco Pardo será una pieza importante para sostener la estructura defensiva, mientras que Ezequiel Bullaude y Fran Villalba intentarán encontrar espacios entre líneas y generar oportunidades para el ‘Mudo’ Aguirre.

Claves tácticas del Tijuana vs Santos Laguna

Los Xolos necesitan asumir el protagonismo

Tijuana tiene la obligación de proponer por su condición de local y por la necesidad de terminar con su larga sequía de victorias. La salida de Unai Bilbao puede ser fundamental para construir desde atrás y superar la primera presión santista.

La velocidad y el desequilibrio de Yael Padilla también podrían marcar diferencias si los fronterizos consiguen encontrarlo en situaciones favorables. A partir de ahí, Elías Manoel tendrá que aprovechar las oportunidades que aparezcan dentro del área.

Sin embargo, adelantar demasiado las líneas puede convertirse en un riesgo. Santos atraviesa una racha de seis triunfos consecutivos y cuenta con recursos para aprovechar los espacios que deje la defensa local.

Santos buscará aprovechar su momento ofensivo

Los Guerreros podrían apostar por un planteamiento equilibrado, cerrando los espacios en defensa y buscando progresar con rapidez cuando recuperen el balón.

La solidez de Franco Pardo será importante para contener los intentos de Tijuana, mientras que Bullaude y Villalba tendrán la responsabilidad de conectar el mediocampo con el ataque. Si logran encontrar al ‘Mudo’ Aguirre en posiciones peligrosas, Santos tendrá opciones de hacer daño incluso sin dominar la posesión durante largos periodos.

La diferencia podría estar en la eficacia frente al arco. Mientras Tijuana necesita recuperar confianza y convertir sus oportunidades, Santos llega con una dinámica ganadora que puede darle tranquilidad en los momentos de mayor presión.

Pronóstico de Tijuana vs Santos Laguna

Se espera un partido intenso, con dos equipos conscientes de que el resultado puede cambiar sus aspiraciones en la recta final del torneo. Tijuana intentará aprovechar el apoyo de su afición para poner fin a su mala racha, pero tendrá enfrente a un Santos Laguna que atraviesa uno de sus mejores momentos.

La diferencia de confianza entre ambos conjuntos puede resultar determinante. Los Xolos necesitan encontrar regularidad y mejorar sus resultados, mientras que los Guerreros han demostrado capacidad para encadenar victorias y resolver encuentros importantes.

Por la inercia positiva de Santos, su capacidad ofensiva y la necesidad de Tijuana de asumir riesgos, el conjunto visitante parte con argumentos para llevarse un triunfo trabajado de la frontera.

Pronóstico: Tijuana 1-2 Santos Laguna.

Nuestra apuesta es por una victoria de Santos Laguna por 2-1 en el Estadio Caliente, en un encuentro donde los locales podrían competir y generar peligro, pero la confianza de los Guerreros terminaría marcando la diferencia.

¿Quién ganará el Tijuana vs Santos Laguna?

Los Xolos están obligados a reaccionar si quieren mantener vivas sus aspiraciones de Liguilla, mientras que Santos Laguna buscará sumar su séptima victoria consecutiva y confirmar que atraviesa un momento extraordinario.

Last modified: octubre 25, 2026