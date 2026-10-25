Sevilla vs Osasuna EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 LaLiga 2026-2027

LaLiga 2026-2027

¡Regreso a casa tras 37 días de espera e impacto directo en los puestos europeos de España! El Sevilla recibe en la caldera del Sánchez-Pizjuán al Osasuna en un duelo crucial para cerrar la jornada 10. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos clubes están cumpliendo con una buena temporada hasta ahora, sin embargo saben que apenas está iniciando el torneo y que cada punto es vital en la lucha por sus objetivos.

El equipo de Luis García Plaza llega sexto con 14 puntos, urgido de reencontrarse con la victoria tras recuperar de la enfermería a hombres clave como Lucas Stassin y Jon Guridi, buscando romper su racha de 3 juegos sin triunfo.

Por su parte, la escuadra de Jagoba Arrasate desembarca motivada tras derrotar 2-0 al Racing de Santander en la jornada pasada.

Sevilla buscará profundidad por bandas con la velocidad de Rubén Vargas y Félix Correia para nutrir el ataque compuesto por Lucas Stassin e Isaac Romero.

Osasuna responderá ordenando su bloque defensivo para explotar el temible juego aéreo de su artillero estrella, Ante Budimir.

El regreso de referentes ofensivos al cuadro de casa y la necesidad imperiosa de hacer pesar su coloso inclinarán la balanza en el marcador. Nuestro pronóstico es una apretada victoria del Sevilla 2-1 sobre Osasuna. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 25, 2026