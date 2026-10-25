Written by: octubre 25, 2026 Ligue 1

PSG vs Lyon EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Ligue 1 2026-2027

PSG vs Lyon

¡Poderío parisino encendido al máximo e impacto directo por el liderato absoluto de Francia! El Paris Saint-Germain recibe en el Parque de los Príncipes al Olympique de Lyon en un clásico de la Ligue 1 donde ceder terreno no es una opción. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Estamos ante un partidazo que enfrenta al líder ante el sublíder del torneo, ambos con 14 puntos, de ahí la importancia de conseguir la victoria y dar un golpe de autoridad en el torneo.

El equipo de Luis Enrique llega intratable tras hilvanar cinco triunfos consecutivos y golear 4-2 al Barcelona en Champions League, buscando ahora adueñarse de la cima liguera. 

Por su parte, la escuadra de Paulo Fonseca desembarca necesitada de redención tras tropezar 3-0 ante el Hoffenheim en la Europa League. Aunque en la liga vienen de vencer 2-1 al Niza.

PSG asfixiará la salida rival con la subidas de Achraf Hakimi y la magia de Vitinha para alimentar a Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé

Lyon responderá ordenando la zaga con Moussa Niakhaté y la jerarquía de Corentin Tolisso para buscar a Ernest Nuamah al contragolpe.

La demoledora pegada que presume la ofensiva parisina y la inercia ganadora que atraviesan en su coloso terminarán imponiendo condiciones en el marcador. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Paris Saint-Germain 3-1 sobre el Lyon. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 25, 2026
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