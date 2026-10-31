Bayern Múnich vs Borussia Dortmund EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Bundesliga 2026-2027

Bundesliga

Wir müssen uns mit einem Punkt zufrieden geben. ⚖️ pic.twitter.com/8hwP9NXzcp — FC Bayern München (@FCBayern) October 31, 2026

¡Liderato absoluto en juego, fiesta de Balón de Oro e impacto total en el fútbol alemán! El Bayern Múnich recibe en el Allianz Arena al Borussia Dortmund en una edición más del ‘Der Klassiker’ llegando empatados en 17 puntos. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan en un gran momento empatados en 17 puntos y tras clasificar en la Copa Alemana a mitad de semana, por lo que buscarán dar un golpe de autoridad este sábado en la lucha por el título.

El equipo de Vincent Kompany llega como líder por diferencia de goles, celebrando el retorno de su DT tras su problema de salud y la consagración mundial de Harry Kane que ganó el Balón de Oro esta semana.

Por su parte, la escuadra de Niko Kovač desembarca enrachada tras hilvanar tres victorias consecutivas sabiendo que se juegan gran parte de la temporada en este duelo.

Bayern tomará la posesión asociando la inteligencia de Joshua Kimmich y Michael Olise para abastecer la letal contundencia de Harry Kane arriba.

Dortmund responderá apretando con la fuerza de Jobe Bellingham en el medio para alimentar la potencia de Serhou Guirassy al contragolpe.

La contundencia que viene presumiendo la artillería local en su coloso y el impulso anímico por coronar a su nuevo monarca mundial inclinaran la balanza. Nuestro pronóstico es una espectacular victoria del Bayern Múnich 3-2 sobre el Borussia Dortmund. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 31, 2026