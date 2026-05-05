Bayern Múnich vs PSG EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Champions League 2025-26

Copas Internacionales

La Champions League entra en modo épico! Este miércoles, el Allianz Arena será el escenario de una semifinal que ya es historia pura: Bayern Múnich contra Paris Saint-Germain. Tras el espectacular 5-4 de la ida, todo está listo para una noche que promete otra lluvia de goles.

🔥 Resultado de ida: una locura que dejó todo abierto

El partido en París fue un auténtico festival ofensivo. El PSG tomó ventaja, pero el Bayern demostró su capacidad de reacción con dos goles en apenas cuatro minutos, dejando la eliminatoria completamente viva.

Con un global tan ajustado, cualquier detalle en Múnich puede definir al finalista rumbo a Budapest.

⚔️ Cómo llega el Bayern Múnich

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega con sensaciones encontradas, pero con una certeza: su ataque está en modo demoledor.

Promedian más de 5 goles por partido en sus últimos encuentros

Dominan la Bundesliga con autoridad

Vienen de remontar para empatar 3-3 ante Heidenheim con rotaciones

El Bayern en casa es una máquina, y el Allianz Arena suele ser un escenario donde las remontadas toman vida.

🇫🇷 PSG: ventaja mínima y una baja clave

El Paris Saint-Germain de Luis Enrique llega con ventaja, pero con una preocupación importante: la ausencia de Achraf Hakimi.

El lateral marroquí es fundamental tanto en defensa como en salida, y su baja puede abrir espacios peligrosos ante el ataque bávaro.

Aun así, los parisinos presumen solidez reciente:

Han mantenido su arco en cero en sus últimas cinco salidas

Cuentan con un tridente ofensivo letal: Dembélé, Doué y Kvaratskhelia

📊 Historial y dato clave

El Bayern ha sido una pesadilla para el PSG en Alemania:

15 goles anotados en sus últimas 6 recepciones ante los parisinos

Además, ambos equipos están muy cerca de romper el récord de goles en una sola edición de la Champions League.

Todo apunta a otro partido abierto y espectacular.

🧠 Claves tácticas del partido

Bayern Múnich

Presión alta y ritmo vertiginoso

Ataque constante por bandas

Aprovechar la ausencia de Hakimi

PSG

Transiciones rápidas

Eficacia en ataque

Mantener el orden defensivo en momentos clave

El equipo que logre imponer su ritmo será el que tenga más opciones de avanzar.

🔮 Pronóstico Bayern vs PSG

Con dos ataques explosivos y defensas que han mostrado vulnerabilidades, todo indica que veremos otro partido lleno de goles.

La localía, el empuje y la capacidad ofensiva del Bayern pueden marcar la diferencia en una noche europea inolvidable.

Pronóstico: victoria del Bayern Múnich 4-2.

Global: 8-7 a favor de los alemanes.

🏆 ¿Quién irá a la final de Champions?

El Bayern Múnich buscará firmar una remontada histórica, mientras que el Paris Saint-Germain quiere defender su corona.

Todo está listo para una noche mágica en Múnich.

👉 ¿Tú qué opinas? ¿Habrá remontada bávara o el PSG resistirá para avanzar a la final? ⚽🔥

Last modified: mayo 5, 2026