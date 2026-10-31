Canelo Álvarez vs Christian Mbilli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Boxeo 2026

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"The king returns" 👑



A dominant display from Canelo Alvarez in his comeback fight 👏



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¡Canelo Álvarez quiere recuperar el trono mundial! El boxeador mexicano regresa al cuadrilátero en Riad, Arabia Saudita, para enfrentar al francés Christian Mbilli en una batalla que promete grandes emociones. Después de más de un año alejado de los encordados, el tapatío tendrá una oportunidad inmejorable para volver a demostrar su jerarquía y conquistar nuevamente el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La expectativa es enorme alrededor de este combate. Canelo busca dejar atrás una de las etapas más complicadas de su carrera, mientras que Mbilli tendrá la oportunidad más importante de su trayectoria: defender su condición de invicto ante uno de los nombres más reconocidos del boxeo mundial.

Además, la cartelera contará con otros enfrentamientos de alto nivel, incluyendo las participaciones de David Picasso, Rafael ‘El Divino’ Espinoza y Jaime Munguía. ¡Una noche de boxeo que tendrá todos los reflectores sobre Arabia Saudita!

¿Cómo llega Canelo Álvarez a la pelea contra Mbilli?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresa después de aproximadamente 14 meses de inactividad, un periodo marcado por su recuperación tras una cirugía de codo y la necesidad de recuperar su mejor versión física y boxística.

La última aparición del mexicano terminó con una amarga derrota frente a Terence Crawford, resultado que representó un duro golpe para su trayectoria y que ahora buscará dejar atrás con una actuación convincente.

A sus 35 años, Canelo sabe que todavía tiene mucho que demostrar. Su experiencia en combates de campeonato mundial, su capacidad para manejar la distancia y su extraordinaria precisión en los contragolpes serán algunas de sus principales armas.

El objetivo será arrebatarle el cinturón supermediano del CMB a Christian Mbilli y volver a colocarse entre los grandes protagonistas de la división. Sin embargo, la inactividad y las dudas sobre su condición física representan factores que no puede ignorar.

Para conseguirlo, tendrá que imponer su inteligencia sobre el ring, evitar intercambios innecesarios y aprovechar cada oportunidad para conectar sus golpes de poder.

¿Cómo llega Christian Mbilli?

Christian Mbilli llega a este enfrentamiento con una impresionante marca invicta de 30 combates, incluyendo 24 victorias por nocaut. El francés se ha caracterizado por su estilo agresivo, su presión constante y un volumen de golpes que puede complicarle la noche a cualquier rival.

Su principal fortaleza está en llevar a sus oponentes hacia atrás, reducir los espacios y obligarlos a intercambiar golpes. No suele dar demasiados respiros y buscará convertir la pelea contra Canelo en una batalla de desgaste físico.

Sin embargo, Mbilli también tiene algunas interrogantes. En su último combate empató frente a Lester Martínez, por lo que tampoco llega después de conseguir una victoria. Además, enfrentará a un boxeador con una experiencia y una calidad técnica muy superiores a las de la mayoría de sus anteriores rivales.

El francés tendrá que demostrar que su agresividad puede funcionar ante un contragolpeador de la categoría de Canelo. Si ataca sin medir los riesgos, podría exponerse a golpes muy peligrosos.

Claves de la pelea: presión de Mbilli contra precisión de Canelo

El enfrentamiento presenta un choque de estilos muy interesante. Christian Mbilli buscará tomar la iniciativa desde los primeros episodios, presionando constantemente y lanzando combinaciones para impedir que Canelo encuentre comodidad sobre el cuadrilátero.

El francés intentará imponer su ritmo, acortar la distancia y aprovechar cualquier señal de desgaste físico del mexicano. Su volumen de golpes podría convertirse en un problema si consigue mantener a Canelo trabajando a la defensiva durante largos periodos.

Pero esa misma agresividad también puede abrirle espacios al tapatío.

Canelo cuenta con una de las mejores capacidades de contragolpe de su generación. Su precisión, los movimientos de cintura y la lectura de los ataques rivales podrían permitirle castigar las entradas de Mbilli con combinaciones al cuerpo, ganchos y uppercuts.

La clave estará en la paciencia del mexicano. Si consigue controlar la distancia y no cae en el intercambio desordenado que propone su rival, tendrá oportunidades para conectar golpes contundentes.

También será importante observar cómo responde físicamente después de tantos meses sin pelear. La resistencia, los reflejos y la capacidad para mantener la intensidad durante los últimos episodios serán fundamentales.

Cartelera de Canelo Álvarez vs Christian Mbilli

La función en Riad tendrá otros combates importantes que elevarán la expectativa de los aficionados al boxeo.

Entre los nombres destacados aparecen David Picasso y Rafael ‘El Divino’ Espinoza, quienes también tendrán compromisos de título mundial. Además, Jaime Munguía se medirá ante Nikita Zon en otro de los enfrentamientos que formarán parte de la cartelera.

De esta manera, la velada no solamente tendrá como atractivo el regreso de Canelo, sino también varias peleas que podrían ofrecer grandes momentos para los aficionados mexicanos.

Pronóstico Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: ¿Quién ganará?

Christian Mbilli representa un desafío peligroso por su juventud, su fortaleza física y su estilo agresivo. Su récord invicto y sus 24 nocauts demuestran que tiene poder suficiente para poner en problemas a cualquier rival.

Sin embargo, enfrentarse a Canelo es una prueba completamente diferente. El mexicano cuenta con una experiencia enorme en combates de campeonato, una técnica depurada y una capacidad excepcional para detectar los errores defensivos de sus oponentes.

Aunque la prolongada inactividad genera dudas, creemos que la inteligencia boxística, la precisión y el contragolpeo del tapatío terminarán marcando la diferencia. Conforme avance la pelea, Mbilli podría comenzar a exponerse ante los golpes de poder del mexicano.

Nuestro pronóstico es una espectacular victoria de Canelo Álvarez por nocaut técnico en los episodios finales.

Last modified: octubre 31, 2026