Barcelona vs Alavés EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 LaLiga 2026-2027

LaLiga 2026-2027

Goals galore at home. pic.twitter.com/WOpa6QD7XS — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 31, 2026

¡Urgencia de redención en casa e impacto directo por la cima de España! El líder Barcelona recibe en el Camp Nou al Deportivo Alavés en una jornada donde volver a tropezar podría empezar a complicar las cosas. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Barca ha tenido una campaña espectacular, sin embargo llegan en su momento más flojo de la temporada, mismo caso para los Babazorros que arrancaron de manera increíble, pero han venido a menos cayendo al séptimo puesto.

El equipo de Hansi Flick llega en la cima con 27 puntos pero urgido de reacción tras caer ante PSG y Real Madrid de forma consecutiva generando dudas ante los grandes.

Por su parte, la escuadra de Quique Sánchez Flores desembarca séptima con 12 unidades tras enlazar seis juegos sin ganar después de un arranque sorprendente.

Barcelona adueñará la posesión asociando la inteligencia de Rodri y Pedri para lanzar las diabluras de Lamine Yamal y Raphinha, amparados en la vuelta de Alejandro Balde.

Alavés responderá replegando líneas para explotar la contundencia de Lucas Boyé y Mariano Díaz al contragolpe.

La tremenda jerarquía individual que presumen los locales en su feudo y la necesidad imperiosa de golpear la mesa para consolidar el liderato inclinarán el marcador. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Barcelona 3-1 sobre el Alavés. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: octubre 31, 2026