Written by: octubre 31, 2026 LaLiga 2026-2027

Barcelona vs Alavés EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 LaLiga 2026-2027

Barcelona vs Alavés

¡Urgencia de redención en casa e impacto directo por la cima de España! El líder Barcelona recibe en el Camp Nou al Deportivo Alavés en una jornada donde volver a tropezar podría empezar a complicar las cosas. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

El Barca ha tenido una campaña espectacular, sin embargo llegan en su momento más flojo de la temporada, mismo caso para los Babazorros que arrancaron de manera increíble, pero han venido a menos cayendo al séptimo puesto.

El equipo de Hansi Flick llega en la cima con 27 puntos pero urgido de reacción tras caer ante PSG y Real Madrid de forma consecutiva generando dudas ante los grandes. 

Por su parte, la escuadra de Quique Sánchez Flores desembarca séptima con 12 unidades tras enlazar seis juegos sin ganar después de un arranque sorprendente.

Barcelona adueñará la posesión asociando la inteligencia de Rodri y Pedri para lanzar las diabluras de Lamine Yamal y Raphinha, amparados en la vuelta de Alejandro Balde. 

Alavés responderá replegando líneas para explotar la contundencia de Lucas Boyé y Mariano Díaz al contragolpe.

La tremenda jerarquía individual que presumen los locales en su feudo y la necesidad imperiosa de golpear la mesa para consolidar el liderato inclinarán el marcador. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Barcelona 3-1 sobre el Alavés. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 31, 2026
Milán vs Inter Previous Story
Milán vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Serie A 2026-2027
Canelo Álvarez vs Christian Mbilli Next Story
Canelo Álvarez vs Christian Mbilli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Boxeo 2026

Related Posts

Villarreal vs Espanyol

Villarreal vs Espanyol EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 LaLiga 2026-2027

Written by: octubre 29, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Apertura de alarido en la jornada...

Read More
Osasuna vs Sevilla

Sevilla vs Osasuna EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 LaLiga 2026-2027

Written by: octubre 25, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Regreso a casa tras 37 días de...

Read More
Atlético de Madrid vs Deportivo

Atlético de Madrid vs Deportivo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 LaLiga 2026-2027

Written by: octubre 24, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Jerarquía colchonera e...

Read More
PSG vs Barcelona

PSG vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: octubre 19, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Europa se prepara para una noche...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *