Atlético de Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

𝙎𝙤 𝙫𝙚𝙧𝙙𝙞𝙚𝙣𝙩 💪



Auswärtssieg nach einer wahnsinnig starken Mannschaftsleistung! 🔥 pic.twitter.com/fMZDvY7rnH — FC Bayern München (@FCBayern) November 3, 2026

¡Noche de gigantes en el Metropolitano! El Atlético de Madrid recibe al Bayern Múnich en uno de los partidos más atractivos de la jornada de la UEFA Champions League, un enfrentamiento entre dos candidatos a pelear por las rondas finales del torneo. Los Colchoneros quieren aprovechar su fortaleza como locales para sumar tres puntos fundamentales, mientras que los alemanes llegan con problemas físicos en su plantilla y la obligación de reaccionar en Europa.

Después de las primeras tres jornadas, ambos equipos se encuentran en posiciones intermedias y necesitan escalar lugares para acercarse a los puestos de privilegio. La presión es importante y cualquier error podría resultar costoso en una competición donde cada punto cuenta.

El Atlético atraviesa un momento extraordinario, pero enfrente tendrá a un Bayern que, incluso con ausencias importantes, cuenta con futbolistas capaces de cambiar el rumbo de cualquier encuentro.

¿Cómo llega el Atlético de Madrid?

El Atlético de Madrid llega a este compromiso con la confianza por las nubes. El equipo de Diego Simeone ha ganado nueve de sus últimos diez partidos y mantiene una fortaleza prácticamente inexpugnable cuando juega en el Metropolitano.

Los Colchoneros han conseguido construir una dinámica muy positiva, combinando solidez defensiva, intensidad y una mayor capacidad para generar peligro en ataque. Su último resultado fue una victoria por 2-0 frente al Levante en LaLiga, un triunfo que les permitió llegar con buenas sensaciones a esta importante cita europea.

Sin embargo, el desafío ante el Bayern será de una exigencia completamente diferente. El conjunto rojiblanco necesita aprovechar su condición de local para conseguir tres puntos que le permitan mejorar su situación en la clasificación de la Champions.

Álex Baena será una pieza importante en la generación ofensiva, buscando conectar con Kang-in Lee y aprovechar los movimientos de Julián Álvarez, quien tendrá la responsabilidad de liderar el ataque y aprovechar las oportunidades frente al arco.

La intensidad característica de los equipos de Simeone también será fundamental. El Atlético buscará incomodar la salida del Bayern, disputar cada balón y evitar que los alemanes puedan desarrollar su fútbol con comodidad.

¿Cómo llega el Bayern Múnich?

El Bayern Múnich aterriza en Madrid después de empatar 2-2 frente al Borussia Dortmund en la Bundesliga, un resultado que dejó sensaciones encontradas y que ahora obliga al conjunto alemán a concentrarse en su compromiso europeo.

En la Champions League, los bávaros acumulan una victoria y dos empates después de tres jornadas. Aunque todavía tienen margen para mejorar su posición, saben que necesitan comenzar a sumar triunfos para no complicar sus aspiraciones de avanzar a las siguientes fases.

Uno de los principales problemas para el equipo alemán será la cantidad de bajas que presenta en su plantilla. Las lesiones han golpeado especialmente sus alternativas ofensivas, una situación preocupante cuando enfrente tendrá a una defensa tan disciplinada como la del Atlético.

Joshua Kimmich tendrá que asumir un papel protagonista en el mediocampo, aportando liderazgo, distribución y equilibrio. En ataque, Harry Kane será la gran referencia y el futbolista del que dependerá buena parte de la capacidad goleadora del Bayern.

El delantero inglés, reconocido como ganador del Balón de Oro en el contexto de esta previa, tendrá que aprovechar cualquier oportunidad que consiga generar su equipo. Ante un rival que suele conceder pocos espacios en casa, su efectividad podría marcar la diferencia.

Claves del partido: la fortaleza colchonera contra el poderío alemán

El Atlético de Madrid buscará imponer condiciones desde el comienzo, aprovechando el ambiente del Metropolitano y la confianza que le han dado sus últimos resultados.

La visión de Álex Baena será fundamental para encontrar espacios y alimentar a Kang-in Lee y Julián Álvarez. Si los locales consiguen conectar con sus atacantes y superar la primera línea de presión alemana, tendrán posibilidades de generar ocasiones muy peligrosas.

El Bayern, por su parte, intentará controlar el ritmo mediante Joshua Kimmich. La experiencia del mediocampista será importante para evitar que el partido se convierta en un intercambio constante de ataques, algo que podría favorecer al conjunto rojiblanco.

Harry Kane será la principal amenaza visitante. Su capacidad para definir dentro del área y participar en la construcción ofensiva puede poner en aprietos a cualquier defensa, por lo que el Atlético tendrá que mantener la concentración durante los 90 minutos.

Otro factor determinante será la condición física de ambos planteles. El Bayern llega condicionado por las lesiones, mientras que el Atlético presume una dinámica ganadora y una enorme confianza jugando ante su afición.

Si los Colchoneros consiguen mantener el orden defensivo y aprovechar sus oportunidades, podrían inclinar el encuentro a su favor.

Pronóstico Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: ¿Quién ganará?

El Bayern Múnich tiene una plantilla de enorme calidad y experiencia en competiciones europeas, pero las bajas que presenta pueden convertirse en un problema importante frente a un Atlético que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada.

Los dirigidos por Diego Simeone han demostrado una gran capacidad para competir en casa y llegan con una racha de nueve victorias en sus últimos diez compromisos. Además, la solidez defensiva del equipo rojiblanco podría complicar considerablemente el trabajo de Harry Kane y compañía.

Esperamos un partido intenso, con el Atlético aprovechando el respaldo de su afición y buscando lastimar mediante transiciones rápidas, mientras que el Bayern intentará imponer su calidad técnica y experiencia.

Nuestro pronóstico es una valiosa victoria del Atlético de Madrid por 2-1 sobre el Bayern Múnich.

Last modified: noviembre 3, 2026