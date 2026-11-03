Villarreal vs PSG EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Prueba de fuego en territorio español e impacto directo en la Champions League! El Submarino Amarillo del Villarreal recibe en su caldero de La Cerámica al implacable y bicampeón PSG en un choque de poder a poder. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Mientras el Submarino Amarillo llega obligado a aprovechar su condición de local para no salir de la zona de clasificación, el París llega decidido a dar un nuevo golpe de autoridad en la cima de la tabla.

El equipo local llega urgido de solidez defensiva tras caer 4-3 ante el Liverpool en la jornada pasada, así como 1-0 en casa ante el Espanyol en LaLiga obligados a hacer pesar su estadio.

Por su parte, la escuadra de Luis Enrique desembarca desatada con paso perfecto, 14 goles anotados en tres juegos y 9 victorias seguidas. El viernes pasado golearon 5-1 al Le Havre con hat-trick de Hakimi en la Ligue 1.

Villarreal tomará la iniciativa buscando la potencia de Georges Mikautadze y la velocidad de Tani Oluwaseyi para castigar la zaga rival.

PSG responderá tomando la medular con Vitinha para explotar el desequilibrio de Désiré Doué y el olfato goleador de Ferran Torres.

El momento arrollador que presumen los parisinos en ataque y las severas concedidas defensivas que arrastran los de casa inclinarán la balanza. Nuestro pronóstico es una autoritaria victoria del Paris Saint-Germain 3-1 sobre el Villarreal. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 3, 2026