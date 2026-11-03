Fenerbahce vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Written by: noviembre 3, 2026 Champions League 2026-2027

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Fenerbahce vs Liverpool

¡Olla de presión en territorio turco e impacto directo en la Champions League! El Fenerbahçe recibe en el caldero de Estambul a un implacable Liverpool que marcha invicto y perfecto en Europa en un inédito choque de titanes. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Turcos no la están pasando nada bien sin triunfo en 3 jornadas urgidos de hacer pesar su localía, mientras los Ingleses luchan por la cima de la tabla.

El equipo local llega urgido de reacción tras ligar dos derrotas en su liga e intentar sumar su primer triunfo continental tras el amargo empate en casa ante el Slavia Praga en la jornada pasada.

Por su parte, la escuadra de Andoni Iraola desembarca con paso perfecto en Champions tras vencer a rivales de peso, pero necesitada de borrar su tropiezo 1-0 ante el Arsenal en la Premier League el fin de semana.

Fenerbahçe intentará hacerse fuerte ordenando su bloque con N’Golo Kanté y Ederson para proyectar los zarpazos de Romelu Lukaku

Liverpool responderá adueñándose de la pelota con la visión de Florian Wirtz y la potencia de Bradley Barcola para habilitar la letal pegada de Alexander Isak.

La tremenda contundencia ofensiva que vienen desplegando los ingleses en el certamen europeo y las fragilidades que viene concediendo la zaga turca definirán el rumbo. Nuestro pronóstico es una clara victoria del Liverpool 3-1 sobre el Fenerbahçe. ¿Cuál es el tuyo?

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