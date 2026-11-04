Porto vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Urgencia absoluta en el fortín de Oporto e impacto directo en la Champions League! El Porto recibe en la caldera del Estádio do Dragão a un golpeado Napoli en una batalla sin margen de error donde sumar tres puntos resulta vital. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan urgidos de victoria ahora que estamos llegando a la mitad de la fase de liga, saben que una derrota complicaría mucho el camino y los acercaría a una eliminación, lo que sería un gran fracaso para cualquiera.

El equipo de Francesco Farioli llega dominando a placer su liga con 10 victorias al hilo, pero urgido de estrenarse en Europa tras tres tropiezos seguidos, incluido el amargo 1-0 ante el PSV en casa de la jornada pasada.

Por su parte, la escuadra de Massimiliano Allegri desembarca mermada por una plaga de lesiones y arrastrando siete juegos sin ganar de visita en Champions. Además, en la Serie A vienen de caer 2-0 ante la Juventus el fin de semana.

Porto tomará la iniciativa empujado por su gente, buscando la solidez de Diogo Costa y la explosividad de Pepê para alimentar la fuerza de Samu Omorodion, esperando si Santiago Giménez puede tener minutos.

Napoli responderá replegando líneas y encomendándose a la lucidez de Kevin De Bruyne para surtir a Scott McTominay al contragolpe.

El tremendo paso ganador que presumen los locales en su feudo y las múltiples bajas que debilitan el esquema visitante terminarán inclinando la balanza en Portugal. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Porto 2-1 sobre el Napoli. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 4, 2026