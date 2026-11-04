Borussia Dortmund vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Champions League 2026-2027

Champions League 2026-2027

¡Caldera en ebullición con impacto directo en la Champions League! El Borussia Dortmund recibe en la fortaleza del Signal Iduna Park a un implacable e invicto Real Betis en un duelo inédito de alta tensión. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos llegan motivados y en un buen momento con los Alemanes ubicados en el puesto 13 con 6 puntos, mientras los españoles son co-líderes con paso perfecto de 9 unidades.

El equipo de Niko Kovač llega motivado con una racha de cinco juegos sin perder incluido el empate a dos frente al Bayern Múnich el fin de semana en la Bundesliga, además, ostenta un pleno dominio en casa ante clubes españoles.

Por su parte, la escuadra de Manuel Pellegrini desembarca imparable con paso perfecto de tres victorias en tres fechas. Ademaś en LaLiga marchan cuartos tras vencer 2-1 a Málaga el pasado sábado.

Dortmund tomará la iniciativa impulsado por la visión de Jobe Bellingham para alimentar la contundencia de Serhou Guirassy y Fábio Silva.

Betis responderá encomendándose a la magia de Isco Alarcón y el desequilibrio de Antony y Abde al contragolpe.

El enorme peso escénico que impone el Muro Amarillo ante su afición y la racha dominante del cuadro local en su feudo terminarán inclinando la balanza en un duelo sumamente parejo. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Borussia Dortmund 2-1 sobre el Betis. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 4, 2026