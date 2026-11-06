Necaxa vs Tijuana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Puntos de oro en la recta final del campeonato! Necaxa recibe a los Xolos de Tijuana en el Estadio Victoria, en un enfrentamiento donde ambos equipos tienen objetivos muy diferentes, pero comparten la misma necesidad de sumar. Los Rayos buscan evitar terminar en el fondo de la clasificación y darle una alegría a su afición, mientras que los fronterizos necesitan ganar para consolidarse en zona de Liguilla y no poner en riesgo su boleto a la fase final.

El panorama es complicado para los hidrocálidos, que atraviesan una prolongada sequía de victorias. En cambio, Tijuana llega con una dinámica mucho más positiva, acumulando seis partidos sin perder y demostrando que tiene argumentos para competir por un lugar entre los mejores.

¿Cómo llega Necaxa?

Necaxa atraviesa uno de los momentos más complicados de su temporada. El conjunto dirigido por Juan Reynoso se encuentra en la parte baja de la clasificación y su principal objetivo es evitar terminar en la última posición del campeonato.

Los Rayos vienen de sufrir una derrota por 1-0 frente a Santos Laguna en Torreón, un resultado que prolongó su preocupación y aumentó la presión sobre el equipo. La situación es todavía más delicada si consideramos que su afición lleva más de tres meses sin celebrar una victoria.

Jugar en el Estadio Victoria representa una oportunidad para intentar cambiar la historia y recuperar algo de confianza antes de que termine el torneo. Necaxa necesita mostrar una cara diferente, especialmente en ataque, donde ha tenido dificultades para transformar sus oportunidades en goles.

Lorenzo Faravelli será uno de los futbolistas importantes para darle claridad al mediocampo y distribuir el balón hacia los hombres de ataque. Su misión será encontrar constantemente a Juan Valencia, quien tendrá la responsabilidad de generar peligro y aprovechar las ocasiones dentro del área.

Los Rayos saben que necesitan reaccionar y que una nueva derrota podría complicar todavía más el cierre de su campaña.

¿Cómo llega Tijuana?

Los Xolos de Tijuana llegan con mejores sensaciones y ocupan el sexto puesto de la clasificación, una posición que los mantiene en zona de Liguilla, aunque todavía necesitan asegurar su presencia en la fase final.

El conjunto fronterizo viene de protagonizar un espectacular empate 3-3 frente a Rayados de Monterrey, un partido lleno de emociones que demostró su capacidad ofensiva, pero también dejó algunos aspectos defensivos por corregir.

La buena noticia para los dirigidos por su cuerpo técnico es que acumulan seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota, una racha que les ha permitido mantenerse entre los equipos protagonistas del campeonato.

Ahora tendrán una oportunidad importante para acercarse a la clasificación definitiva. Visitar a un Necaxa necesitado de puntos puede parecer una buena ocasión para conseguir la victoria, pero los Xolos tendrán que evitar cualquier exceso de confianza.

Jackson Porozo será importante para darle seguridad a la defensa, mientras que Gilberto Mora tendrá la responsabilidad de aportar creatividad y desequilibrio. En ataque, Adonis Preciado buscará aprovechar los espacios mediante su velocidad y contundencia en las transiciones ofensivas.

Claves del partido: Necaxa necesita reaccionar y Tijuana quiere asegurar la Liguilla

El encuentro presenta dos necesidades muy distintas. Necaxa está obligado a buscar una victoria para darle una satisfacción a su afición y evitar cerrar el campeonato en el último lugar, mientras que Tijuana necesita seguir sumando para no perder terreno en la pelea por la fase final.

Los Rayos intentarán tomar la iniciativa mediante la posesión y el manejo de pelota de Lorenzo Faravelli. La intención será construir desde el mediocampo y encontrar a Juan Valencia en posiciones de peligro.

Tijuana, por su parte, podría apostar por un planteamiento equilibrado, con Jackson Porozo como una pieza importante para contener los ataques locales y Gilberto Mora como encargado de generar oportunidades para sus compañeros.

La velocidad de Adonis Preciado será una de las principales armas de los visitantes. Si Necaxa adelanta demasiado sus líneas en busca del triunfo, los fronterizos podrían encontrar espacios para lastimar al contragolpe.

Otro aspecto fundamental será el manejo de la presión. Los Rayos llevan demasiado tiempo sin ganar y podrían sentir la ansiedad si el gol no aparece temprano. Tijuana, en cambio, llega con una racha positiva que le permite afrontar el encuentro con mayor tranquilidad.

Por estas circunstancias, esperamos un partido equilibrado, con oportunidades en ambas porterías y dos equipos que tendrán motivos suficientes para buscar el resultado.

Pronóstico Necaxa vs Tijuana: ¿Quién ganará?

Tijuana llega en mejores condiciones futbolísticas y cuenta con una racha de seis partidos sin perder que lo coloca en una posición favorable. Sin embargo, jugar en el Estadio Victoria ante un Necaxa urgido de resultados podría convertir este compromiso en un desafío mucho más complicado de lo esperado.

Los Rayos tienen la obligación de reaccionar y seguramente intentarán aprovechar su condición de local para tomar la iniciativa. Los Xolos cuentan con mayor confianza y herramientas ofensivas para responder, especialmente mediante la creatividad de Gilberto Mora y la velocidad de Adonis Preciado.

Consideramos que las necesidades de ambos equipos terminarán equilibrando el encuentro. Necaxa tendrá momentos de dominio, mientras que Tijuana contará con oportunidades para hacer daño al contragolpe.

Nuestro pronóstico es un muy trabajado empate 1-1 entre Necaxa y Tijuana.

Last modified: noviembre 6, 2026