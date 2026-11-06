Atlético San Luis vs Juárez EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Torneo Apertura 2026

Torneo Apertura 2026

¡Urgencia total de victoria buscando un respiro en el Apertura 2026! El Atlético San Luis recibe en su trinchera del Estadio Alfonso Lastras a Juárez en un choque de todo nada donde ambos quieren tomar un respiro. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Potosinos no tienen margen de error, solo el triunfo los mantiene en la lucha por la liguilla, mientras que los Bravos son últimos y su único objetivo es justamente no terminar en el fondo de la tabla.

El equipo local llega en el puesto 13 con 19 puntos pero al borde del abismo tras caer 1-0 ante Atlas en su feudo.

Por su parte, la escuadra de Juárez desembarca en el fondo de la tabla pero motivada tras vencer 3-1 a Querétaro en la fecha anterior.

San Luis tomará la iniciativa empujado por su afición, buscando el liderazgo defensivo de Eduardo Águila y la magia del francés Salles-Lamonge para abastecer a Felipe Mora.

Juárez responderá con la chispa de Madson de Souza y José Luis Rodríguez para alimentar la pegada de Óscar Estupiñán.

La urgencia extrema con la que saltarán a la cancha los potosinos y la jerarquía de sus piezas de ataque terminarán imponiendo condiciones sobre el césped. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria del Atlético de San Luis 2-1 sobre Juárez ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 6, 2026